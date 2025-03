Κουρσκ: Οι σκληρές μάχες συνεχίζονται παρά την υποχώρηση των Ουκρανών και την προέλαση των Ρώσων

Την ίδια στιγμή που Κίεβο, Μόσχα και Ουάσινγκτον δίνουν σκληρές «διπλωματικές μάχες» για να επιτευχθεί μια εκεχειρία με στόχο τον τερματισμό του Πολέμου στην Ουκρανία, στην δυτική Ρωσία οι εχθροπραξίες έχουν ενταθεί με τις ουκρανικές στρατιωτικές δυνάμεις να υποχωρούν από το Κουρσκ.

Ειδικότερα, το ουκρανικό πρόγραμμα χαρτογράφησης «Deep State» εμφάνισε χάρτη που δείχνει ότι η Ουκρανία έχει πλέον τον έλεγχο της πόλης Σούντζα στο Κουρσκ, ενώ παράλληλα η Ρωσία υποστηρίζει ότι τα στρατεύματά της προελαύνουν στην περιοχή.

Ο χάρτης του Deep State δεν αποτελεί επίσημο κυβερνητικό έγγραφο και λέει ότι ενημερώνεται από μια ομάδα Ουκρανών χρηστών που χρησιμοποιούν δεδομένα από ανοιχτές πηγές, ωστόσο βίντεο και εικόνες από ρωσικά κανάλια στο Telegram φαίνεται ότι επιβεβαιώνουν τους Ουκρανούς.

Μάλιστα, η Ρωσία δήλωσε σήμερα (12.03.2025) ότι ανακατέλαβε πέντε κοινότητες κοντά στην πόλη Σούτζα, στην περιφέρεια του Κουρσκ, και ότι είναι ικανοποιημένη με τη «θετική δυναμική» με την υποχώρηση του ουκρανικού στρατού στην περιοχή.

Η Ουκρανία ελέγχει από τον Αύγουστο του 2024 ένα μικρό μέρος αυτής της ρωσικής περιφέρειας, που ελπίζει να χρησιμοποιήσει ως διαπραγματευτικό χαρτί σε πιθανές ειρηνευτικές συνομιλίες. Αλλά οι στρατιώτες της χάνουν έδαφος με σταθερό ρυθμό τις τελευταίες ημέρες.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε σήμερα σε ανακοίνωση ότι οι πέντε αυτές κοινότητες βρίσκονται γύρω από τη Σούτζα, μια μικρή πόλη που αποτελεί βασική θέση των Ουκρανών στην περιοχή.

Russian forces have claimed control of Sudzha’s city center in the Kursk region, near the Ukrainian border, with visuals showing troops and the Russian 11th Brigade raising national and VDV flags over the suburb of Mirnyi.



Ukraine has ordered a full troop withdrawal… pic.twitter.com/mRe0xpGH2Z