Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Κούβα: Black out έχει βυθίσει στο σκοτάδι μεγάλη περιοχή με 400.000 κατοίκους

Η χώρα των 9,6 εκατομμυρίων κατοίκων έχει ζήσει πέντε γενικές διακοπές της ηλεκτροδότησης από τα τέλη του 2024, κάποιες πολυήμερες
Πρόβλημα ηλεκτροδότησης στην Κούβα
Φωτογραφία αρχείου \ reuters

Βυθισμένη στο σκοτάδι είναι η ανατολική Κούβα στην περιοχή όπου βρίσκεται η Σαντιάγο ντε Κούμπα, μετά από εκτεταμένο black out εξαιτίας βλάβης σε υποσταθμό του δικτύου ηλεκτροδότησης.

Το black out στην Κούβα σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (04.02.2026) και ακόμα δεν έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση της περιοχής.

«Αυτή την ώρα, οι επαρχίες Ολγκίν, Γκράνμα, Σαντιάγο ντε Κούμπα και Γουαντάναμο δεν έχουν ηλεκτροδότηση», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Unión Eléctrica de Cuba (UNE).

«Στις 20:54, σημειώθηκε βλάβη σε υποσταθμό της Ολγκίν, 220 kV, προκαλώντας την αποσύνδεση του συστήματος ηλεκτροδότησης στο ανατολικό τμήμα της χώρας», διευκρίνισε το Canal Caribe.

Η Σαντιάγο ντε Κούμπα, στην ομώνυμη επαρχία, έχει κάπου 400.000 κατοίκους.

Η Κούβα, χώρα με κομμουνιστική κυβέρνηση, στόχος αμερικανικού εμπάργκο για δεκαετίες, υφίσταται τα τελευταία δυο χρόνια συχνές κι εκτεταμένες διακοπές ρεύματος. Η χώρα των 9,6 εκατομμυρίων κατοίκων έχει ζήσει πέντε γενικές διακοπές της ηλεκτροδότησης από τα τέλη του 2024, κάποιες πολυήμερες.

 

Ο πληθυσμός είναι επίσης αντιμέτωπος με μακρές, καθημερινές διακοπές που χειροτέρεψαν μετά την ανατροπή, την 3η Ιανουαρίου, του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, συμμάχου της Αβάνας, και τον συνεπακόλουθο τερματισμό των παραδόσεων πετρελαίου από το Καράκας στη νήσο.

Η κατάσταση ενδέχεται να χειροτερέψει ακόμη περισσότερο μετά την απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να υπογράψει εκτελεστικό διάταγμα που προβλέπει ότι οι ΗΠΑ μπορεί να προχωρήσουν στην επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών σε οποιαδήποτε χώρα πουλάει πετρέλαιο στην Κούβα.

Για να δικαιολογήσει την εκστρατεία πίεσης, το διάταγμα του προέδρου Τραμπ κηρύσσει κατάσταση «έκτακτης ανάγκης» επικαλούμενο την «εξαιρετική απειλή» που εγείρει κατ’ αυτόν η Κούβα για την αμερικανική «εθνική ασφάλεια». Το νησί δεν απέχει παρά 150 χιλιόμετρα από τις ακτές της Φλόριντας.

Τη Δευτέρα, διαβεβαίωσε ότι το Μεξικό, που προμήθευε με πετρέλαιο την Κούβα από το 2023, θα σταματήσει τις παραδόσεις.

Την προηγουμένη η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούδια Σέινμπαουμ εξέφραζε την πρόθεσή της να στείλει ανθρωπιστική βοήθεια στη νήσο και πρόσθετε πως αναζητεί τρόπο να συνεχιστούν οι παραδόσεις αργού.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
294
222
124
113
102
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Σε αχαρτογράφητα νερά ο πλανήτης από τη λήξη της συμφωνίας για τα πυρηνικά – ΗΠΑ και Ρωσία έτοιμες για νέα κούρσα εξοπλισμών μετά τη New START
Για πρώτη φορά μετά από μισό αιώνα και πλέον, ο πλανήτης είναι αντιμέτωπος με έναν κόσμο χωρίς κανέναν δεσμευτικό περιορισμό στα στρατηγικά πυρηνικά οπλοστάσια Ρωσίας και ΗΠΑ
Πυρηνικά
ΗΠΑ και Ιράν στο τραπέζι του διαλόγου την Παρασκευή: «Ο Χαμενεΐ θα πρέπει να ανησυχεί πολύ», λέει ο Τραμπ
Συνεχίζει να ασκεί πίεση ο Τραμπ - Η Τεχεράνη απειλεί να πλήξει σκάφη του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού αν δεχθεί επίθεση - Πυρηνικό πρόγραμμα, βαλλιστικοί πύραυλοι και διαδηλωτές στο επίκεντρο της κρίσιμης συνάντησης
Ντόναλντ Τραμπ
Newsit logo
Newsit logo