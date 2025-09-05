Κόσμος

Κούβα: Ιταλός κατηγορείται ότι παρέσυρε με το αυτοκίνητό του 9 άτομα – Νεκρή μητέρα 35 ετών

Ένας 56χρονος Ιταλός διώκεται στην Αβάνα επειδή φέρεται να παρέσυρε εσκεμμένα με το αυτοκίνητό του εννέα ανθρώπους, προκαλώντας τον θάνατο μιας μητέρας και τον τραυματισμό οκτώ άλλων
Δρόμος στην Αβάνα
Φωτογραφία αρχείου / REUTERS / Norlys Perez

Τραγωδία στην Κούβα. Η κουβανική δικαιοσύνη ανακοίνωσε την Πέμπτη (04.09.2025) ότι ένας 56χρονος Ιταλός υπήκοος κατηγορείται πως παρέσυρε σκόπιμα με το αυτοκίνητό του 9 άτομα στο κέντρο της Αβάνας. Το περιστατικό, που σημειώθηκε νωρίς το πρωί της 25ης Αυγούστου, στοίχισε τη ζωή σε μια 35χρονη μητέρα τριών παιδιών, ενώ τα υπόλοιπα οκτώ θύματα χρειάστηκε να νοσηλευτούν.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο οδηγός χτύπησε τα θύματα σε διαφορετικά σημεία της πρωτεύουσας της Κούβας με το αυτοκίνητό του. Η υπόθεση έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη, που δεν είναι συνηθισμένη σε τέτοιου είδους τραγωδίες. Ο άνδρας, μόνιμος κάτοικος του νησιού, τέθηκε σε προσωρινή κράτηση.

Παρότι τα τροχαία ατυχήματα έχουν αυξηθεί στην Αβάνα λόγω της κακής κατάστασης των δρόμων και των οχημάτων, οι αρχές υπογραμμίζουν ότι τέτοιες εσκεμμένες ενέργειες παραμένουν εξαιρετικά σπάνιες στην Κούβα.

