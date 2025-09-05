Κούβα: Ιταλός κατηγορείται ότι παρέσυρε με το αυτοκίνητό του 9 άτομα – Νεκρή μητέρα 35 ετών

Τραγωδία στην Κούβα. Η κουβανική δικαιοσύνη ανακοίνωσε την Πέμπτη (04.09.2025) ότι ένας 56χρονος Ιταλός υπήκοος κατηγορείται πως παρέσυρε σκόπιμα με το αυτοκίνητό του 9 άτομα στο κέντρο της Αβάνας. Το περιστατικό, που σημειώθηκε νωρίς το πρωί της 25ης Αυγούστου, στοίχισε τη ζωή σε μια 35χρονη μητέρα τριών παιδιών, ενώ τα υπόλοιπα οκτώ θύματα χρειάστηκε να νοσηλευτούν.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο οδηγός χτύπησε τα θύματα σε διαφορετικά σημεία της πρωτεύουσας της Κούβας με το αυτοκίνητό του. Η υπόθεση έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη, που δεν είναι συνηθισμένη σε τέτοιου είδους τραγωδίες. Ο άνδρας, μόνιμος κάτοικος του νησιού, τέθηκε σε προσωρινή κράτηση.

Παρότι τα τροχαία ατυχήματα έχουν αυξηθεί στην Αβάνα λόγω της κακής κατάστασης των δρόμων και των οχημάτων, οι αρχές υπογραμμίζουν ότι τέτοιες εσκεμμένες ενέργειες παραμένουν εξαιρετικά σπάνιες στην Κούβα.