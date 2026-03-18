Κούβα: Ο πρόεδρος υπόσχεται «αντίσταση» στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ

Ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ υποσχέθηκε «άφθαρτη αντίσταση», εν μέσω απειλών του αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ, που θέλει να «πάρει», να «απελευθερώσει» τη νήσο υπό κομμουνιστική κυβέρνηση, στην οποία δεν σταματά να αυξάνει την πίεση.

«Μπροστά στο χειρότερο σενάριο, την Κούβα συνοδεύει μια βεβαιότητα: κάθε εξωτερικός εισβολέας θα συγκρουστεί με άφθαρτη αντίσταση», τόνισε ο πρόεδρος μέσω X.

#EEUU amenaza públicamente a #Cuba, casi a diario, con derrocar por la fuerza el orden constitucional. Y usa un indignante pretexto: las duras limitaciones de la debilitada economía que ellos han agredido y pretendido aislar hace más de seis décadas.



Pretenden y anuncian planes… — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) March 18, 2026

Προχθές Δευτέρα (16.03.2026), ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως «πιστεύει» ότι θα «έχει την τιμή να πάρει την Κούβα», χωρίς να ξεκαθαρίσει τι εννοούσε. Τόνισε ακόμη ότι θα «απελευθερώσει» τη χώρα.

Η Κούβα αντιμετωπίζει ενεργειακό στραγγαλισμό από τις ΗΠΑ, ειδικά μετά το κλείσιμο της «κάνουλας» από τη Βενεζουέλα.

Το εθνικό ηλεκτρικό δίκτυο της Κούβας κατέρρευσε τη Δευτέρα (16.03.2026), όπως ανακοίνωσε η εταιρεία ηλεκτρισμού της χώρας, αφήνοντας στο σκοτάδι περίπου 10 εκατομμύρια κατοίκους, καθώς οι ΗΠΑ σκληραίνουν τη στάση τους, επιβάλλοντας κυρώσεις και εντείνοντας το οικονομικό εμπάργκο κατά του νησιού.

Darkness falls in Havana as Cuba hit by total electricity blackout.



The latest blackout comes as the United States pursues its oil blockade against the island pic.twitter.com/IVG2MAWSRr — AFP News Agency (@AFP) March 17, 2026

Ο διαχειριστής του δικτύου της Κούβας, UNE, ανακοίνωσε ότι διερευνά τα αίτια της διακοπής ρεύματος, η οποία είναι η τελευταία σε μια σειρά εκτεταμένων διακοπών που διαρκούν ώρες ή ημέρες.

Ο οικονομικός στραγγαλισμός που έχουν επιβάλλει οι ΗΠΑ κατά της Κούβας ισχύει από τη δεκαετία του 1960, ωστόσο έχει αυξηθεί μετά την σύλληψη και απαγωγή του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, που είναι και στενός σύμμαχος της Αβάνας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ διέκοψε τις αποστολές πετρελαίου από τη Βενεζουέλα προς την Κούβα και απείλησε να επιβάλει δασμούς σε οποιαδήποτε χώρα πουλά πετρέλαιο στην Κούβα.

Από την πλευρά της, η Αβάνα δήλωσε την Παρασκευή ότι έχουν ξεκινήσει συνομιλίες με τις ΗΠΑ με την ελπίδα να εκτονωθεί η κρίση.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει επανειλημμένα τις τελευταίες εβδομάδες ότι η Κούβα βρίσκεται στο χείλος της κατάρρευσης και ότι είναι πρόθυμη να συνάψει συμφωνία μαζί του.