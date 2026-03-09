Κόσμος

Κραν Μοντανά: Αποζημίωση 55.000 ευρώ σε επιζήσαντες και οικογένειες των 41 νεκρών

Σπινθηροβόλα κεριά προκάλεσαν την ανάφλεξη ηχομονωτικού υλικού στην οροφή του υπόγειου μπαρ Le Constellation
Η στιγμή που ξεσπά η φωτιά στο μπαρ στο Κραν Μοντανά
Η στιγμή που ξεσπά η φωτιά στο μπαρ στο Κραν Μοντανά

Την καταβολή αποζημιώσεων προς τα θύματα της τεράστιας φωτιάς στο μπαρ του Κραν Μοντανά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς,  ενέκρινε το κοινοβούλιο της Ελβετίας τη Δευτέρα (09.03.2026).

Μέσα στις φλόγες στο μπαρ Le Constellation του Κραν Μοντανά στην Ελβετία, 41 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο κι άλλοι 115 τραυματίστηκαν.

Η Βουλή της χώρας έδωσε το «πράσινο φως» για την καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης 50.000 ελβετικών φράγκων (55.000 ευρώ) σε επιζήσαντες και οικογένειες θυμάτων.

Η αποζημίωση θα δοθεί στις οικογένειες των νεκρών και στους τραυματίες που νοσηλεύτηκαν.

Μεταξύ των θυμάτων ήταν αρκετοί ξένοι τουρίστες, οι περισσότεροι νεαρής ηλικίας.

Σύμφωνα με την εισαγγελία και αρκετές μαρτυρίες, σπινθηροβόλα κεριά προκάλεσαν την ανάφλεξη ηχομονωτικού υλικού στην οροφή του υπόγειου μπαρ, όπου πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί για να γιορτάσει την έλευση του νέου έτους.

 

Η έρευνα της εισαγγελίας για αναζήτηση ποινικών ευθυνών έχει διευρυνθεί και στο μικροσκόπιό της προστέθηκαν πρόσφατα ο δήμαρχος του Κραν Μοντανά κι άλλοι τέσσερις τοπικοί αξιωματούχοι.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
85
77
68
52
52
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo