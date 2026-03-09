Κραν Μοντανά: Αποζημίωση 55.000 ευρώ σε επιζήσαντες και οικογένειες των 41 νεκρών

Την καταβολή αποζημιώσεων προς τα θύματα της τεράστιας φωτιάς στο μπαρ του Κραν Μοντανά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, ενέκρινε το κοινοβούλιο της Ελβετίας τη Δευτέρα (09.03.2026).

Μέσα στις φλόγες στο μπαρ Le Constellation του Κραν Μοντανά στην Ελβετία, 41 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο κι άλλοι 115 τραυματίστηκαν.

Η Βουλή της χώρας έδωσε το «πράσινο φως» για την καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης 50.000 ελβετικών φράγκων (55.000 ευρώ) σε επιζήσαντες και οικογένειες θυμάτων.

Η αποζημίωση θα δοθεί στις οικογένειες των νεκρών και στους τραυματίες που νοσηλεύτηκαν.

Μεταξύ των θυμάτων ήταν αρκετοί ξένοι τουρίστες, οι περισσότεροι νεαρής ηλικίας.

Σύμφωνα με την εισαγγελία και αρκετές μαρτυρίες, σπινθηροβόλα κεριά προκάλεσαν την ανάφλεξη ηχομονωτικού υλικού στην οροφή του υπόγειου μπαρ, όπου πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί για να γιορτάσει την έλευση του νέου έτους.

Así son los primeros 18 segundos del incendio del local “Le Constellation” en el que fallecieron 41 personas y 115 resultaron gravemente heridas



El vídeo forma parte del expediente de investigación del caso, que se está llevando a cabo por la fiscalía de Sion… pic.twitter.com/kJbVNy0epE — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) February 24, 2026

Η έρευνα της εισαγγελίας για αναζήτηση ποινικών ευθυνών έχει διευρυνθεί και στο μικροσκόπιό της προστέθηκαν πρόσφατα ο δήμαρχος του Κραν Μοντανά κι άλλοι τέσσερις τοπικοί αξιωματούχοι.