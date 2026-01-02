Κραν Μοντανά: Ιταλοί, Γάλλοι, Πολωνοί οι περισσότεροι τραυματίες – «Δεν ξέρω αν ο γιος μου είναι στο νεκροτομείο ή στο νοσοκομείο»

Σε μία από τις πιο πολύνεκρες τραγωδίες των τελευταίων ετών στην Ελβετία εξελίσσεται η έκρηξη και η πυρκαγιά που σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς (01.01.2026) στο μπαρ Constellation, στο πολυτελές χιονοδρομικό θέρετρο Κραν Μοντανά.

Η επόμενη μέρα της έκρηξης και της φονικής πυρκαγιάς στο μπαρ Le Constellation βρίσκει το Κραν Μοντανά της Ελβετίας βυθισμένο στο πένθος και τους συγγενείς θυμάτων και εγκαυματιών να ζητούν, απαντήσεις. Δεκάδες αγνοούνται, μεταξύ των οποίων είναι και μία 15χρονη Ελληνίδα.

Δύο είναι τα μεγάλα ζητούμενα. Το πρώτο είναι η ταυτοποίηση των θυμάτων. Οι ελβετικές αρχές ανακοίνωσαν ότι «περίπου 40 άνθρωποι» έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ το ιταλικό ΥΠΕΞ ανέβασε τον αριθμό των νεκρών στους 47. Παράλληλα περίπου 100 είναι οι τραυματίες, κάποιοι σε κρίσιμη κατάσταση. Οι περισσότεροι είναι ηλικίας 15 έως 25 ετών και φέρουν εγκαύματα στο 60% ή και περισσότερο του σώματος. Ως προς τις εθνικότητες των τραυματιών 14 ειναι Πολωνοί, 13 Ιταλοί – ανάμεσά τους ένα κορίτσι σε κωματώδη κατάσταση και άλλοι έξι αγνοούνται με τον αριθμό να αναμένεται να αυξηθεί – και 9 είναι Γάλλοι.

Το πρώτο όνομα θύματος από τη φονική πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς στο μπαρ Le Constellation στο Κραν Μοντανά δόθηκε στη δημοσιότητα. Πρόκειται για τον Ιταλό έφηβο παίκτη του γκολφ Εμανουέλε Γκαλεπίνι, όπως ανακοίνωσε η Ιταλική Ομοσπονδία Γκολφ, επιβεβαιώνοντας ότι ο νεαρός αθλητής συγκαταλέγεται στους περίπου 40 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό περιστατικό.

Ανάμεσα στους τραυματίες είναι και νεαρός ποδοσφαιριστής της Μετς. Ο 19χρονος Ταχίρις Ντος Σάντος, από το Μον-Σεν-Μαρτέν στη Μερτ-ε-Μοζέλ, υπέστη σοβαρά εγκαύματα και μεταφέρθηκε στη Γερμανία για εξειδικευμένη θεραπεία.

Το δεύτερο ζητούμενο αφορά τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς. Οι αρχές έχουν αποκλείσει κάθε ενδεχόμενο επίθεσης ή έκρηξης και εξετάζουν το σενάριο μιας εκτεταμένης φωτιάς που εξαπλώθηκε ταχύτατα, οδηγώντας σε γενικευμένη ανάφλεξη σε έναν κατάμεστο, κλειστό χώρο, από αμέλεια ή απροσεξία. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται το υπόγειο με την ξύλινη οροφή, τα εύφλεκτα υλικά και μαρτυρίες για «κεράκια γενεθλίων» πάνω σε σαμπάνιες, ενώ ευθύνες θα αναζητηθούν και από τους Γάλλους ιδιοκτήτες του δημοφιλούς μπαρ όπου εκτυλίχθηκε η πολύνεκρη τραγωδία.

Φωτογραφίες και βίντεο δείχνουν τη στιγμή της ανάφλεξης της οροφής:

No terror attack, no explosion in Crans Montana. Just an incompetent fire inspector paired with bad luck. pic.twitter.com/PxC9BE1NMU — Konstantin F. Prinz (@kfp) January 1, 2026

ALERTE INFO : Vidéo terrifiante où l’on voit le feu se propager à grande vitesse dans un bar de Crans-Montana, sous les yeux de nombreuses personnes qui tentent ensuite de s’échapper. pic.twitter.com/W4zQuAMO2J — Wolf (@PsyGuy007) January 1, 2026

«Αν είναι στο νοσοκομείο, δεν ξέρω σε ποιο νοσοκομείο… Αν είναι στο νεκροτομείο, δεν ξέρω σε ποιο νεκροτομείο»

Ο Εμανουέλε Γκαλεπίνι, 16χρονος Ιταλός διεθνής γκόλφερ που ζούσε στο Ντουμπάι, είναι ο πρώτος ταυτοποιημένος νεκρός της τραγωδίας στο κλαμπ Le Constellation στο Κραν Μοντανά, καθώς οι αρχές αγωνίζονται για την ταυτοποίηση των νεκρών, αλλά και των τραυματιών.

Ελβετοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι τα εγκαύματα που έχουν υποστεί οι νεαροί θαμώνες του πάρτι της Πρωτοχρονιάς στο κλαμπ είναι τόσο εκτεταμένα που θα χρειασθούν μέρες για την ταυτοποίηση όλων των θυμάτων. Σχεδόν όλοι εκτός από πέντε από τους 112 τραυματίες έχουν πλέον ταυτοποιηθεί.

Γονείς αγνοουμένων απευθύνουν εκκλήσεις για τα παιδιά τους, ενώ οι ξένες πρεσβείες προσπαθούν να διαπιστώσουν αν πολίτες τους βρίσκονται μεταξύ των νέων που παγιδεύτηκαν σε μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες στην σύγχρονη ιστορία της Ελβετίας.

«Αναζητώ τον γιο μου εδώ και 30 ώρες. Η αναμονή είναι αβάσταχτη, δήλωνε η Λετίσια, μητέρα του 16χρονου αγνοούμενου Αρθουρ, στο BFM TV, που προσπαθεί απεγνωσμένα να μάθει αν είναι νεκρός ή ζωντανός και πού βρίσκεται.

«Αν είναι στο νοσοκομείο, δεν ξέρω σε ποιο νοσοκομείο είναι. Αν είναι στο νεκροτομείο, δεν ξέρω σε ποιο νεκροτομείο είναι. Αν ο γιος μου είναι ζωντανός, είναι μόνος στο νοσοκομείο και δεν μπορώ να είμαι στο πλευρό του».

Οι αρχές έχουν προειδοποιήσει ότι η ταυτοποίηση των θυμάτων και ο οριστικός απολογισμός των νεκρών θα πάρει χρόνο διότι πολλά από τα θύματα είναι απανθρακωμένα.

«Όλη αυτή η επιχείρηση πρέπει να γίνει διότι οι πληροφορίες είναι τόσο τρομακτικές και ευαίσθητες που τίποτε δεν μπορεί να ειπωθεί στις οικογένειες αν δεν είμαστε 100% βέβαιοι», δήλωσε ο Ματιάς Ρενάρ, πρόεδρος της τοπικής κυβέρνησης του Βαλέ.

Οι ειδικοί χρησιμοποιούν οδοντικά στοιχεία και δείγματα DNA στην διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων, διευκρίνισε.

Έρευνα για τα αίτια

Η αιτία της πυρκαγιάς δεν είναι επισήμως διαπιστωμένο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες επιζώντων και οπτικό υλικό που έχει κυκλοφορήσει ευρέως στα κοινωνικά δίκτυα, το ταβάνι του υπογείου του κλαμπ, φτιαγμένο από συνθετικά υλικά ηχομόνωσης, ανεφλέγη από πυροτεχνήματα που ήταν προσαρμοσμένα σε μπουκάλια σαμπάνιας που μεταφέρονταν από τις σερβιτόρες.

Σοκαρισμένοι επισκέπτες και κάτοικοι του Κραν-Μοντανά αφήνουν κεριά και λουλούδια στην άκρη του δρόμου που οδηγεί στο δημοφιλές μπαρ. Ορισμένοι δηλώνουν τυχεροί που δεν βρέθηκαν στο εσωτερικό του στην νύκτα της Πρωτοχρονιάς αφού έφυγαν αποθαρρυμένοι από τις τεράστιες ουρές.

Η ζώνη είναι αποκλεισμένη από την αστυνομία. Τα σώματα ορισμένων θυμάτων παραμένουν στο μπαρ.