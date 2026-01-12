Κραν Μοντανά: Νέες σοκαριστικές αποκαλύψεις – Κατέρρευσε η ανακαινισμένη σκάλα και 34 από τα 40 θύματα παγιδεύτηκαν στις φλόγες

Νέες σοκαριστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως για τη φωτιά που σκόρπισε το θάνατο στο μπαρ Le Constellation, στο χιονοδρομικό θέρετρο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, κατά τη διάρκεια της νύχτας της Πρωτοχρονιάς. Τα περισσότερα από τα 40 θύματα, όπως αποκαλύπτεται, κάηκαν ζωντανά σε μια στενή, ανακαινισμένη σκάλα που κατέρρευσε καθώς οι πελάτες προσπαθούσαν να διαφύγουν από τις φλόγες.

Ο ιδιοκτήτης του μπαρ, Ζακ Μορέτι, μαζί με τη σύζυγό του και συνέταιρο, Τζέσικα Μορέτι, βρίσκονται υπό κράτηση και αντιμετωπίζουν σειρά κατηγοριών, μεταξύ άλλων «ανθρωποκτονία από αμέλεια» για την φονική φωτιά μέσα στο μπαρ τους στην Ελβετία την Πρωτοχρονιά.

Οι Μορέτι φέρονται να μείωσαν σημαντικά το πλάτος της σκάλας από τρία μέτρα σε μόλις ένα, περιορίζοντας έτσι την έξοδο διαφυγής κινδύνου.

Σύμφωνα με τις έρευνες, 34 από τους νεκρούς πέθαναν στο στενό κλιμακοστάσιο, το οποίο κατέρρευσε υπό το βάρος των ανθρώπων που έτρεχαν για να σωθούν. Κάποιοι αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στο υπόγειο, όπου η φωτιά είχε ξεκινήσει από κεριά-βεγγαλικά σε μπουκάλια σαμπάνιας που ακούμπησαν την οροφή.

«Η σκάλα δεν άντεξε το βάρος. Οι άνθρωποι καταπλακώθηκαν και έπεσαν στο υπόγειο», δήλωσε πηγή των ερευνών. Η αστυνομία της Ελβετίας βρήκε πολλά νεκρά σώματα στο κάτω μέρος της σκάλας, όπου οι ξύλινα σκαλοπάτια και οι κουπαστές είχαν υποχωρήσει.

Ακόμα, ο ιδιοκτήτης του μπαρ στο χιονοδρομικό κέντρο του Κραν Μοντανά, έχει παραδεχτεί τώρα ότι μια κλειδωμένη πόρτα, έκανε αδύνατη τη διαφυγή των 40 νεκρών και των ακόμη 114 τραυματιών, μετά την φονική πυρκαγιά στο μπαρ στην Ελβετία.

Όπως μετέδωσε ο ελβετικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας RTS , ο ιδιοκτήτης Ζακ Μορέτι είπε στους ερευνητές ότι την παραμονή της Πρωτοχρονιάς παρατήρησε ότι η πλαϊνή πόρτα εισόδου του μπαρ ήταν μπλοκαρισμένη. Στη συνέχεια, την ξεκλείδωσε ο ίδιος από έξω και ανακάλυψε πολλά άψυχα σώματα πίσω από την πόρτα.

Οι Μορέτι μιλούν για τη φονική νύχτα

Ο Ζακ Μορέτι παραδέχτηκε ότι είχε μειώσει το πλάτος της σκάλας όταν ανέλαβε τη διαχείριση του μπαρ το 2015, χωρίς να είναι σαφές αν είχε άδεια για τις αλλαγές. Ο ίδιος και η Τζέσικα ισχυρίζονται ότι δεν γνώριζαν τους κινδύνους και αρνούνται κάθε ποινική ή αστική ευθύνη.

Η Τζέσικα φέρεται να εγκατέλειψε το μπαρ λίγα λεπτά αφού ξεκίνησε η φωτιά, παίρνοντας μαζί της τα έσοδα της βραδιάς, ενώ της επιβλήθηκε ηλεκτρονικό βραχιόλι κατά την απελευθέρωσή της.

Το ζευγάρι περιέγραψε επίσης τις δραματικές τελευταίες ώρες της Κυάν Πανίν, μιας νεαρής σερβιτόρας που θεωρούσαν «σαν κόρη τους». Η Κύαν είχε πάει να ανάψει τα κεριά-βεγγαλικά σε μπουκάλια σαμπάνιας στο υπόγειο, όταν ξέσπασε η φωτιά.

Ο Ζακ Μορέτι βρήκε τη νεαρή να μην μπορεί να πάρει ανάσα καθώς είχε καταπλακωθεί από μία «στοίβα πτωμάτων». Προσπάθησε να την επαναφέρει, χωρίς αποτέλεσμα.

Η φωτιά προκάλεσε επίσης σοβαρά εγκαύματα σε 116 ακόμη άτομα. Οι έλεγχοι πυρασφάλειας είχαν γίνει δύο ή τρεις φορές σε δέκα χρόνια λειτουργίας του μπαρ, χωρίς ποτέ να απαιτηθούν τροποποιήσεις, ενώ το μπαρ δεν διέθετε σύστημα σπρίνκλερ ή πυροσβεστήρες και οι εργαζόμενοι δεν είχαν εκπαιδευτεί στην πυρασφάλεια.

Το τραγικό περιστατικό συγκλονίζει την Ελβετία, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να προσδιοριστούν ακριβώς οι ευθύνες των ιδιοκτητών και οι συνθήκες που οδήγησαν στη φονική νύχτα.