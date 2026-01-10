Κόσμος

Κραν Μοντανά: Ο ιδιοκτήτης του μπαρ παραδέχτηκε ότι η έξοδος κινδύνου ήταν κλειδωμένη – Πολλά θύματα πέθαναν στην προσπάθειά τους να την ανοίξουν

Ο Ζακ Μορέτι ισχυρίζεται τώρα ότι δεν γνωρίζει γιατί η πόρτα εξυπηρέτησης ήταν εξαρχής κλειδωμένη, ενώ το προσωπικό του μπαρ αναφέρει ότι η είσοδος τους από την συγκεκριμένη έξοδο κινδύνου «απαγορευόταν»

Μια γυναίκα ανάβει ένα κερί σε ένα αυτοσχέδιο μνημείο έξω από το μπαρ «Le Constellation», μετά από μια θανατηφόρα πυρκαγιά και έκρηξη κατά τη διάρκεια ενός πάρτι την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, στο πολυτελές χιονοδρομικό κέντρο Crans-Montana στη νοτιοδυτική Ελβετία / REUTERS/Umit Bektas/File Photo

Νέες εξελίξεις στην υπόθεση της τραγωδίας στο Κραν Μοντανά, στην Ελβετία, όπου ξέσπασε η μεγάλη πυρκαγιά στην οποία έχασαν τη ζωή τους 40 άνθρωποι ηλικίας από 15 έως 21 ετών, τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς (01.01.2026).

Μετά από σοβαρές κατηγορίες, ο ιδιοκτήτης του μπαρ στο χιονοδρομικό κέντρο του Κραν Μοντανά, παραδέχτηκε τώρα ότι μια κλειδωμένη πόρτα, έκανε αδύνατη τη διαφυγή των 40 νεκρών και των ακόμη 114 τραυματιών, μετά την φονική πυρκαγιά στο μπαρ στην Ελβετία.

Όπως μετέδωσε ο ελβετικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας RTS , ο ιδιοκτήτης Ζακ Μορέτι είπε στους ερευνητές ότι την παραμονή της Πρωτοχρονιάς παρατήρησε ότι η πλαϊνή πόρτα εισόδου του μπαρ ήταν μπλοκαρισμένη. Στη συνέχεια, την ξεκλείδωσε ο ίδιος από έξω και ανακάλυψε πολλά άψυχα σώματα πίσω από την πόρτα.

Πρώην υπάλληλοι είχαν ήδη διατυπώσει σοβαρές κατηγορίες εναντίον των ιδιοκτητών του μπαρ. Μία πρώην υπάλληλος δήλωσε ότι η έξοδος κινδύνου από το κατάστημα ήταν πάντα «κλειδωμένη επειδή οδηγούσε απευθείας σε άλλο κτίριο». Σε αυτήν και σε άλλα μέλη του προσωπικού «απαγορευόταν» να ανοίξουν την πόρτα.

Σύμφωνα με το RTS, ο Moretti ισχυρίζεται τώρα ότι δεν γνωρίζει γιατί η πόρτα εξυπηρέτησης ήταν εξαρχής κλειδωμένη. Αυτό το ερώτημα είναι κρίσιμο για την έρευνα, καθώς αρκετοί θαμώνες του μπαρ φέρεται να προσπάθησαν να διαφύγουν από την πόρτα μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς.

Οι ερευνητές αποδίδουν την στην οροφή του μπαρ σε ένα κερί – πυροτέχνημα τούρτας, του οποίου η φλόγα έφτασε μέχρι το αφρώδες υλικό στο ταβάνι και εξαπλώθηκε.

Σύμφωνα με το RTS, ο Moretti δήλωσε ότι είχε αντικαταστήσει ο ίδιος το κάλυμμα αφρού, αντικαθιστώντας τον παλιό ακουστικό αφρό με αφρό από ένα κατάστημα δομικών υλικών, ενώ οι ερευνητές λένε πως το προσωπικό του μπαρ γνώριζε τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Αυτοψία των σορών των Ιταλών θυμάτων

Την ίδια ώρα, σημειώνεται νέα τροπή στο ιταλικό σκέλος της έρευνας για την τραγωδία του καταστήματος στο Κραν Μοντανά, στην Ελβετία.

Ως αποτέλεσμα της έρευνας που ξεκίνησε από την Εισαγγελία της Ρώμης, η Εισαγγελία της Γένοβας διέταξε την διεξαγωγή αυτοψίας της σορού του 16χρονου γκολφέρ Εμανουέλε Γκαλεπίνι για τις 20 Ιανουαρίου.

Στην ίδια κατεύθυνση οδεύουν και οι εισαγγελείς της Μπολόνια, οι οποίοι διέταξαν την εκταφή της σορού του Τζιοβάνι Ταμπούρι. Σημειωτέον, αναστέλλονται και οι ταφές άλλων δύο Ιταλών θυμάτων.

Η υπόθεση της πυρκαγιάς στο Ελβετικό θέρετρο αγγίζει πολύ την ιταλική κοινή γνώμη, πόσο μάλλον προβληματίζει η δήλωση του δικηγόρου της οικογένειας του νεαρού γκολφέρ, Αλεσάντρο Βακάρο, σύμφωνα με τον οποίο ο 16χρονος Γκαλεπίνι «δεν παρουσίαζε σημάδια εγκαυμάτων» και πως «στην τσέπη του είχε το πορτοφόλι του, το οποίο ήταν άθικτο, με τις κάρτες και το δίπλωμα οδήγησης άθικτα, όπως και το κινητό του».

Οι ιατροδικαστικές εξετάσεις αποσκοπούν στη διαλεύκανση της υπόθεσης σχετικά με τα ακριβή αίτια θανάτου, εφόσον δεν αποκλείεται ο νεαρός να παρασύρθηκε κατά τη διάρκεια της μαζικής διαφυγής των θαμώνων του μοιραίου καταστήματος Le Constellation.

Όπως σημειώνει η Ιταλική Corriere della Sera «δεν αποκλείεται ότι η Εισαγγελία της Ρώμης να καταχωρίσει στο μητρώο των υπόπτων και το ζεύγος Μορέτι, τους ιδιοκτήτες του καταστήματος».

