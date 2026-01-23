Κόσμος

Κραν Μοντανά: Στο νοσοκομείο παραμένουν 70 τραυματίες από τη φονική φωτιά σε μπαρ

Πολλοί από αυτούς φέρουν σοβαρά εγκαύματα
Φωτιά στην Ελβετία
Καταστροφές από τη φωτιά στο μπαρ στο χιονοδρομικό κέντρο στην Ελβετία / Reuters

Σε νοσοκομεία στην Ελβετία και στις γύρω χώρες εξακολουθούν να νοσηλεύονται 70 άτομα μετά τη φωτιά που ξέσπασε σε μπαρ στο Κραν Μοντανά την Πρωτοχρονιά.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο συνολικά 26 τραυματίες παρέμεναν αυτήν την εβδομάδα σε νοσοκομεία στην Ελβετία μετά τη φωτιά στο Κραν Μοντανά: 12 στη Ζυρίχη, 10 στη Λωζάνη, δύο στο Βαλέ και δύο στη Γενεύη.

Από την πλευρά του, το ομοσπονδιακό Γραφείο προστασίας του πληθυσμού (OFPP) ανέφερε στο AFP πως άλλοι 44 άνθρωποι εξακολουθούν και νοσηλεύονται σε εξειδικευμένα νοσοκομεία στη Γερμανία, το Βέλγιο, τη Γαλλία και την Ιταλία.

Μεταξύ αυτών, βρίσκονται, σύμφωνα με το OFPP, 18 υπήκοοι ξένων χωρών, 17 Ελβετοί και εννέα υπήκοοι ξένων χωρών που διαμένουν στην Ελβετία.

Τα νοσοκομεία και οι αρχές του καντονιού δεν δίνουν, σε γενικές γραμμές, πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας ασθενών, όμως οι τοπικές αρχές είχαν πει, μετά την τραγωδία, πως πολλοί τραυματίες φέρουν σοβαρά τραύματα.

Την 5η Ιανουαρίου, η αστυνομία του Βαλέ είχε γνωστοποιήσει πως 83 άνθρωποι νοσηλεύονταν στην Ελβετία και στο εξωτερικό. Μεταξύ των 116 τραυματιών, βρίσκονταν 69 Ελβετοί, 23 Γάλλοι και 12 Ιταλοί.

Η φωτιά στο μπαρ Le Constellation, με θύματα κυρίως εφήβους και νέους, προκλήθηκε, σύμφωνα με την έρευνα, από τις σπίθες πυροτεχνημάτων εσωτερικού χώρου, που είχαν ως αποτέλεσμα να αναφλεγεί ο ηχομονωτικός αφρός που κάλυπτε το ταβάνι του υπογείου.
 

Κόσμος
