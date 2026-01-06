Κραν Μοντανά: «Συγγνώμη» ζήτησε ο δήμαρχος αλλά αρνείται την παραίτηση – Κανένας έλεγχος εδώ και 5 χρόνια

Συνέντευξη τύπου για την τραγωδία που εκτυλίχθηκε στο μπαρ του Κραν Μοντανά στην Ελβετία, όπου ξέσπασε φωτιά την Πρωτοχρονιά, στην οποία σκοτώθηκαν 40 άτομα – οι περισσότεροι εκ των οποίων νεαροί -, έδωσε ο δήμαρχος.

Αφού ζήτησε συγγνώμη, ο Νικολά Φερό δήλωσε πως δεν πρόκειται να παραιτηθεί από την δημαρχία του Κραν Μοντανά της Ελβετίας, λέγοντας «δεν φεύγουμε από το πλοίο αυτή τη στιγμή», δείχνοντας τον θρήνο που βιώνει ολόκληρη η Ελβετία και την κρίση που περνά ο δήμος, από τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά στο «Le Constellation».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια παραδέχθηκε πως δεν έχει γίνει έλεγχος στο συγκεκριμένο μπαρ, εδώ και 5 χρόνια.

«Λυπούμαστε βαθιά. Δεν είχαμε καμία ένδειξη ότι οι έλεγχοι δεν είχαν πραγματοποιηθεί», δήλωσε στους δημοσιογράφους σχετικά με την απουσία ελέγχων πυρασφάλειας μεταξύ 2020-2025.

Ο δήμαρχος πρόσθεσε ότι ο ηχομονωτικός αφρός που χρησιμοποιήθηκε στο μπαρ και ο οποίος φαίνεται πως συνέλαβε δραματικά στην επέκταση της φωτιάς, δεν είχε ελεγχθεί για το αν είναι εύφλεκτος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεχίζοντας να απαντά σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο επικεφαλής της τοπικής αρχής δήλωσε ότι είναι «αυτονόητο» να απαγορευτούν όλα τα είδη sparklers από τους εσωτερικούς χώρους.

Σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές που ερευνούν τις συνθήκες της τραγωδίας, το πιθανότερο είναι ότι η πυρκαγιά ξέσπασε όταν οι σπίθες από βεγγαλικά έφθασαν στην οροφή που ήταν κατασκευασμένη από ηχομονωτικά συνθετικά πάνελ τα οποία ανεφλέγησαν και συνέβαλαν στην ταχεία επέκταση της φωτιάς.

Επιθεωρήσεις για πυρκαγιά πρέπει να πραγματοποιούνται κάθε χρόνο στα μπαρ της κωμόπολης και η τελευταία επιθεώρηση του 2019 στο “Le Constellation” ήταν θετική, εξήγησε ο Νικολά Φερό στους δημοσιογράφους.

Το ηχομονωτικό υλικό στο ταβάνι του υπογείου κλαμπ κατά την επιθεώρηση του 2019 είχε θεωρηθεί αποδεκτό, ενώ λόγω του μεγέθους του μπαρ δεν ήταν υποχρεωτική η εγκατάσταση συναγερμού για πυρκαγιά.

«Δεν έγινε ποτέ κανένας έλεγχος γι΄ αυτό το ηχομονωτικό αφρώδες υλικό. Οι υπεύθυνοι ασφαλείας μας δεν το θεώρησαν απαραίτητο», είπε.

Ο πρόεδρος-δήμαρχος του Κραν-Μοντανά ανακοίνωσε ότι αυτού του είδους τα σπινθηροβόλα κεριά απαγορεύθηκαν πλέον στους χώρους εστίασης της κωμόπολης.

Οι αρχές ερευνούν τους ιδιοκτήτες του μπαρ που θεωρούνται ύποπτοι για σειρά εγκλημάτων εξ αμελείας. Σύμφωνα με την αστυνομία, προς το παρόν δεν επιβάλλεται η σύλληψή τους και ότι δεν θεωρούνται ύποπτοι φυγής.

Ο Νικολά Φερό δήλωσε ότι οι τοπικές αρχές έκλεισαν άλλο μπαρ που ανήκει στους ιδιοκτήτες του “Le Constellation”.