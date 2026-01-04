Κραν Μοντανά: Ταυτοποιήθηκαν οι σοροί δύο κοριτσιών με ελληνική καταγωγή 14 και 15 ετών – Καμία δεν ανήκει στην Αλίκη Καλλέργη

Με αργούς ρυθμούς πραγματοποιούνται οι ταυτοποιήσεις των των θυμάτων της φωτιάς στο Κραν Μοντανά που φτάνουν τις 24, με τις ελβετικές Αρχές να δίνουν στη δημοσιότητα πληροφορίες και για δύο ανήλικες 14 και 15 ετών που διαθέτουν ελληνική καταγωγή και τα μικρά τους ονόματα είναι Αλίσια και Νταϊάνα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δεν πρόκειται για την Αλίκη Καλλέργη, η οποία εξακολουθεί να αγνοείται, μεγαλώνοντας έτσι την αγωνία για τους συγγενείς της που εκλιπαρούν για πληροφορίες για τη νεαρή κοπέλα που αγνοείται από την ώρα που ξέσπασε η φωτιά στο μπαρ στο Κραν Μοντανά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως μεταδίδει η ραδιοτηλεοπτική συχνότητα της Ελβετίας, RTS, άλλα 16 θύματα της πυρκαγιάς ταυτοποιήθηκαν τις τελευταίες ώρες, φτάνοντας συνολικά στις 24 σορούς από τους 40 νεκρούς που πλέον οι συγγενείς τους έχουν ενημερωθεί σχετικά.

Δέκα από τα πρόσφατα αναγνωρισμένα θύματα είναι Ελβετοί. Ανάμεσά τους ένα 14χρονο κορίτσι, δύο 15χρονα (σ.σ. πιθανότατα εκεί ανήκουν και τα δύο με ελληνική καταγωγή) και μια 18χρονη γυναίκα, καθώς και δύο 16χρονα αγόρια και ένα 17χρονο αγόρι.

Υπάρχουν επίσης ένας 18χρονος άνδρας, ένας 20χρονος άνδρας και ένας 31χρονος άνδρας. Μεταξύ των πρόσφατα αναγνωρισμένων θυμάτων είναι επίσης τρεις 16χρονοι Ιταλοί, ένας 18χρονος Ρουμάνος, ένας 39χρονος Γάλλος και ένας 18χρονος Τούρκος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Σάββατο, οι αρχές του Βαλαί είχαν ήδη ανακοινώσει την αναγνώριση οκτώ θυμάτων, όλα Ελβετών: τέσσερις νεαρές γυναίκες ηλικίας 16 έως 24 ετών και τέσσερις άνδρες ηλικίας 16 έως 21 ετών.

Επιμνημόσυνη δέηση στο μπαρ

Τελέστηκε σήμερα επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη των θυμάτων της φονικής πυρκαγιάς που ξέσπασε σε μπαρ στο ελβετικό αλπικό θέρετρο Κραν Μοντανά. Η τραγωδία στοίχισε τη ζωή σε πάνω από 40 ανθρώπους, ενώ δεκάδες ακόμη νοσηλεύονται σοβαρά τραυματισμένοι.

Στη λειτουργία, που πραγματοποιήθηκε στο Παρεκκλήσι του Αγίου Χριστοφόρου, έδωσαν το «παρών» γονείς οι οποίοι εξακολουθούν να αγωνιούν για την τύχη των παιδιών τους, καθώς και μέλη των σωστικών συνεργείων και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα φορτισμένο συναισθηματικά, ενώ μετά το πέρας της ακολουθίας είχε προγραμματιστεί σιωπηλή πορεία προς τον χώρο της τραγωδίας, το μπαρ Le Constellation.

Τα στασίδια του παρεκκλησίου ήταν ασφυκτικά γεμάτα. Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους, μια γυναίκα παρακολουθούσε με σκυμμένο το κεφάλι και τα χέρια σφιχτά ενωμένα, κρατώντας κατά στιγμές το κομποσκοίνι της, καθώς οι αναγνώσεις ακούγονταν στα γερμανικά, τα γαλλικά και τα ιταλικά.

Με το τέλος της λειτουργίας, οι πενθούντες αποχώρησαν σιωπηλά υπό τους ήχους του εκκλησιαστικού οργάνου. Αντάλλαξαν αγκαλιές, κάποιοι χειροκρότησαν διακριτικά και στη συνέχεια ενώθηκαν στη σιωπηλή πορεία που ανηφόρισε προς το Le Constellation.

Φτάνοντας μπροστά από το μπαρ, το οποίο παραμένει σε μεγάλο βαθμό καλυμμένο με λευκά προστατευτικά παραπετάσματα, το πλήθος στάθηκε σχεδόν ακίνητο, μέσα σε απόλυτη σιωπή. Αρκετοί λύγισαν και ξέσπασαν σε δάκρυα. Λίγη ώρα αργότερα, η σιωπή έσπασε από παρατεταμένο χειροκρότημα, καθώς πολίτες άφηναν ανθοδέσμες και άλλα αφιερώματα στο αυτοσχέδιο μνημείο που έχει δημιουργηθεί έξω από τον χώρο της τραγωδίας.