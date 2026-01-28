Κρεμλίνο: Ας έρθει στη Μόσχα ο Ζελένσκι αν θέλει συνομιλίες με τον Πούτιν – Η ασφάλειά του είναι εγγυημένη

Στο νέο «άνοιγμα» του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για διαπραγματεύσεις με τον Βλαντίμιρ Πούτιν απάντησε σήμερα (28.01.2026) το Κρεμλίνο, διευκρινίζοντας τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται προκειμένου μια τέτοια συνάντηση να γίνει πραγματικότητα.

Ειδικότερα, ο σύμβουλος του Βλαντίμιρ Πούτιν επί θεμάτων εξωτερικής πολιτικής, υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε μελλοντική συνάντηση μεταξύ του Ρώσου προέδρου και του Ουκρανού ομολόγου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένη και προσανατολισμένη σε αποτελέσματα.

Ο Γιούρι Ουσακόφ, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, είπε ότι η Μόσχα δεν έχει αποκλείσει μία τέτοια συνάντηση και ότι εάν ο Ζελένσκι είναι έτοιμος για μια τέτοια συνάντηση, μπορεί να έρθει στη Μόσχα και η προσωπική του ασφάλεια θα είναι εγγυημένη.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ρωσία κάνει την πρόταση για μια συνάντηση των δύο ηγετών στην Μόσχα, πρόταση που ο Ουκρανός πρόεδρος απέρριψε πέρυσι, προτείνοντας στον Πούτιν να έρθει στο Κίεβο.

Ντονμπάς και πυρηνικός σταθμός Ζαπορίζια στο προσκήνιο

Σημειώνεται ότι χθες Τρίτη (27.01.2026) ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας Αντρίι Σιμπίχα, σε δηλώσεις του στον ουκρανικό ειδησεογραφικό ιστότοπο «Ευρωπαϊκή Αλήθεια», επισήμανε ότι ο Ζελένσκι είναι διατεθειμένος να διαπραγματευτεί ακανθώδη ζητήματα απευθείας με τον Πούτιν, προκειμένου να κλειστεί συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος.

Ο Ουκρανός αξιωματούχος αναφερόταν στο ζήτημα παραχώρησης του Ντονμπάς – δηλαδή των ανατολικών ουκρανικών περιφερειών Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ – αλλά και στο κατεχόμενο από τα ρωσικά στρατεύματα πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό στην περιφέρεια Ζαπορίζια.

Υπενθυμίζεται ότι η Ρωσία απαιτεί εδαφικές παραχωρήσεις από την Ουκρανία προτού δεχτεί να συζητήσει κατάπαυση του πυρός, ειδικά την πλήρη αποχώρηση των ουκρανικών στρατευμάτων από το Ντονμπάς και από άλλες δυο περιφέρειες που η Μόσχα λέει πως έχει προσαρτήσει.

Το πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια, το μεγαλύτερο της Ευρώπης, καταλήφθηκε από ρωσικά στρατεύματα τον Μάρτιο του 2022, μερικές εβδομάδες μετά την εισβολή.

Ο Ζελένσκι έχει απαιτήσει επανειλημμένα να συναντηθεί με τον Πούτιν στο παρελθόν, κάτι που το Κρεμλίνο αντιμετωπίζει γενικά με επιφύλαξη.

Αμερικανός αξιωματούχος, που μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, δήλωσε το Σάββατο (24.01.2026) στον ιστότοπο Axios, ότι ο Ζελένσκι και ο Πούτιν βρίσκονται «πολύ κοντά» σε μια συνάντηση μετά την μεσολάβηση της Ουάσιγκτον στις ειρηνευτικές συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν το Αμπού Ντάμπι την περασμένη εβδομάδα.