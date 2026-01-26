Ζελένσκι: Συζητήσαμε με Ρωσία και ΗΠΑ στρατιωτικά και πολιτικά ζητήματα για τον τερματισμό του πολέμου

Για τις επαφές αξιωματούχων από την Ρωσία, τις ΗΠΑ και την Ουκρανία που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ημέρες στο Άμπου Ντάμπι μίλησε σήμερα (26.01.2026) ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σχολιάζοντας την πορεία των διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Με ανάρτηση που έκανε στο «X», ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε ότι στις τριμερείς συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ, την Ουκρανία και την Ρωσία το περασμένο Σαββατοκύριακο (24-25.01.2026) συζητήθηκαν κυρίως στρατιωτικά και πολιτικά ζητήματα.

«Προετοιμαζόμαστε για νέες τριμερείς συναντήσεις αυτή την εβδομάδα», πρόσθεσε στην συνέχεια ο Ουκρανός πρόεδρος

Our delegation’s report following talks in the UAE with the American and Russian sides. This was the first format of a trilateral dialogue on ending the war in a long time. The meetings covered a range of important issues – primarily military, essential to bringing the war to an… pic.twitter.com/O7tDoaRs0c — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 26, 2026

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ζελένσκι:

«Ενημερώθηκα από την αντιπροσωπεία μας μετά από συνομιλίες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με τις αμερικανικές και ρωσικές πλευρές. Αυτή ήταν η πρώτη μορφή τριμερούς διαλόγου για τον τερματισμό του πολέμου μετά από πολύ καιρό.

Οι επαφές κάλυψαν μια σειρά από σημαντικά ζητήματα – κυρίως στρατιωτικά, απαραίτητα για τη λήξη του πολέμου. Συζητήθηκαν επίσης σύνθετα πολιτικά ζητήματα που παραμένουν άλυτα.

Αναλύθηκαν οι βασικές θέσεις όλων των πλευρών. Σκιαγράφησα το πλαίσιο για περαιτέρω διπλωματική εργασία. Οι προετοιμασίες για νέες τριμερείς συναντήσεις αυτής της εβδομάδας βρίσκονται τώρα σε εξέλιξη. Δόξα στην Ουκρανία».

Υπενθυμίζεται ότι ο Ζελένσκι δήλωσε χθες (25.01.2026) ότι το έγγραφο των αμερικανικών εγγυήσεων για την Ουκρανία είναι 100% έτοιμο και θα σταλεί προς επικύρωση στο Κογκρέσο των ΗΠΑ και στο ουκρανικό κοινοβούλιο.