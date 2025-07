Κρεμλίνο: Μην περιμένετε κάποιο θαύμα στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία – Η στάση του Κιέβου

Το Κρεμλίνο «υποβαθμίζει» τον νέο γύρο ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων που θα πραγματοποιήσουν Ουκρανία και Ρωσία αύριο Τετάρτη (23.07.2205) στην Κωνσταντινούπολη.

«Δεν υπάρχει κανένας λόγος να περιμένει κάποιος σημαντικές εξελίξεις, κάποιο θαύμα στις νέες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία, κάτι τέτοιο είναι μετά βίας εφικτό στην παρούσα κατάσταση», είπε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας, Ντμίτρι Πεσκόφ, σε σημερινή (22.07.2025) ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Υπενθυμίζεται ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε το Σάββατο (19.07.2025) ότι το Κίεβο απέστειλε στη Μόσχα πρόταση να διενεργηθεί ένας ακόμα γύρος ειρηνευτικών συνομιλιών στην Τουρκία αυτή την εβδομάδα και ότι θέλει να επισπεύσει τις διαπραγματεύσεις για μια εκεχειρία, μια πρόταση που έγινε αποδεκτή από την ρωσική πλευρά, όπως αποκάλυψε χθες (21.07.2025) ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Σκοπεύουμε να επιδιώξουμε τα συμφέροντά μας, σκοπεύουμε να διασφαλίσουμε τα συμφέροντά μας και να εκπληρώσουμε τα εγχειρήματα που ορίσαμε οι ίδιοι από την αρχή» πρόσθεσε ο Πεσκόφ.

Ερωτηθείς εάν μπορεί να δώσει μια εικόνα για το πώς το Κρεμλίνο βλέπει το χρονοδιάγραμμα για μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία, ο ίδιος δήλωσε ότι δεν μπορεί να δώσει κάποια κατεύθυνση σχετικά με τη χρονική στιγμή.

«Υπάρχει πολλή δουλειά να γίνει πριν να μπορέσουμε να μιλήσουμε για την πιθανότητα για κάποιες συναντήσεις υψηλού επιπέδου», τόνισε ο Ρώσος αξιωματούχος.

Από την άλλη πλευρά, ο πρώην υπουργός Άμυνας, Ρουστέμ Ουμέροφ, θα ηγηθεί της ουκρανικής αντιπροσωπείας στις νέες συνομιλίες με τη Ρωσία.

«Της αντιπροσωπείας θα ηγηθεί ο Ρουστέμ Ουμέροφ, ο οποίος διορίστηκε πριν από μερικές ημέρες γραμματέας του ουκρανικού Συμβουλίου εθνικής ασφαλείας και αυτή θα περιλαμβάνει εκπροσώπους των υπηρεσιών πληροφοριών, της ουκρανικής διπλωματίας και της προεδρίας», δήλωσε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

