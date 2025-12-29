Κρεμλίνο: Νέα τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ – Πούτιν «πολύ σύντομα»

Η Ουκρανία θα πρέπει να αποσύρει τα στρατεύματά της από το τμήμα του Ντονμπάς που συνεχίζει να ελέγχει, ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο, ενώ μία τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στον Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιηθεί πολύ σύντομα.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, το ενδεχόμενο μιας τηλεφωνικής επικοινωνίας μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό συζήτηση. Ο Τραμπ και ο Πούτιν μίλησαν χθες (28.11.2025) πριν από την συνάντηση του αμερικανού προέδρου με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η Ρωσία έχει σήμερα υπό τον έλεγχό της το 1/5 της ουκρανικής επικράτεις, περιλαμβανομένης της Χερσονήσου της Κριμαίας την οποία η Μόσχα προσάρτησε το 2014, το 90% των εδαφών του Ντονμπάς, το 75% των περιφερειών της Ζαπορίζια και της Χερσώνας και μικρά τμήματα των περιφερειών Χάρκιβ, Σούμι, Μικολάιβ και Ντνιπροπετρόφσκ, σύμφωνα με εκτιμήσεις της ρωσικής πλευράς.

Ο Ζελένσκι τονίζει την εκκρεμότητα του Ντονμπάς και της Ζαπορίζια στο ειρηνικό σχέδιο 20 σημείων

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα (29.12.2025) ότι ο έλεγχος επί της περιφέρειας Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία και του υπό ρωσική κατοχή πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια συνεχίζει να είναι ένα ζήτημα που δεν έχει επιλυθεί στο ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων μετά από τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, δήλωσε ότι οι συνομιλίες για μια ελεύθερη οικονομική ζώνη στο Ντονμπάς συνεχίζονται αλλά θα πρέπει να περιλαμβάνουν τον ουκρανικό λαό και ότι το προβλεπόμενο πακέτο ευημερίας για τη μεταπολεμική Ουκρανία περιλαμβάνει μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με τις ΗΠΑ.

Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι το οποίο σχέδιο για να τερματιστεί ο πόλεμος μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας θα πρέπει να υπογραφεί από το Κίεβο, τη Μόσχα, την Ουάσινγκτον και τους Ευρωπαίους.

«Εάν προχωρήσουμε, και πραγματικά ελπίζω ότι θα προχωρήσουμε γρήγορα, για ένα σχέδιο 20 σημείων, αυτό θα πρέπει να υπογραφεί από τέσσερα μέρη: την Ουκρανία, την Ευρώπη, την Αμερική και τη Ρωσία», δήλωσε σε διαδικτυακή ενημέρωση των δημοσιογράφων.