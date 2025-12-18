Κρεμλίνο: «Οι σχέσεις ΗΠΑ και Ρωσίας είναι στα τάρταρα – Ελπίζουμε να αποκατασταθούν»

Την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να μεσολαβήσει για μια ειρηνευτική συμφωνία ανάμεσα στη Ρωσία και στην Ουκρανία, για να τερματιστεί ο πόλεμος, το Κρεμλίνο στέλνει «μήνυμα» στις ΗΠΑ για τις διμερείς τους σχέσεις.

Οι νέοι γύροι ειρηνευτικών συνομιλιών ανάμεσα στις ΗΠΑ, την Ουκρανία και Ευρωπαίους ηγέτες για ένα ειρηνευτικό σχέδιο θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες σε αμερικανικό έδαφος, με Αμερικανούς αξιωματούχους να διαπραγματεύονται με αντιπροσωπεία από την Ρωσία.

Οι ΗΠΑ εκτιμούν ότι αν επιτευχθεί ειρήνη στην Ουκρανία, η διαμεσολάβησή τους θα παίξει σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση των τεταμένων σχέσεων με τη Ρωσία, για τις οποίες εξάλλου το Κρεμλίνο δεν έκρυψε την απογοήτευσή του.

Και αυτό διότι η ρωσική προεδρία πιστεύει ότι οι σχέσεις με τις ΗΠΑ βρίσκονται στα τάρταρα αλλά ελπίζει ότι μπορεί να αρχίσουν να αποκαθίστανται, μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA επικαλούμενο σημερινή δήλωση του Κρεμλίνου.

Νωρίτερα σήμερα το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι η Ρωσία προετοιμάζεται για επαφές με τις ΗΠΑ ώστε να λάβει λεπτομέρειες για τις αμερικανικές συνομιλίες με ευρωπαϊκές δυνάμεις και την Ουκρανία για μια πιθανή ειρηνευτική διευθέτηση που θα βάλει τέλος στη σύγκρουση στην Ουκρανία.

Το Politico ανέφερε ότι Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι αναμένεται να συναντηθούν στο Μαϊάμι το σαββατοκύριακο και ότι η ρωσική αντιπροσωπεία θα περιλαμβάνει τον Κίριλ Ντμίτριεφ, τον απεσταλμένο του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για επενδύσεις.

Ερωτηθείς σχετικά με πληροφορίες μέσων ενημέρωσης για συνάντηση στο Μαϊάμι, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι προγραμματίζονται επαφές με τις ΗΠΑ.

«Όντως προετοιμάζουμε ορισμένες επαφές με τους Αμερικανούς ομολόγους μας προκειμένου να λάβουμε πληροφορίες για τα αποτελέσματα της δουλειάς που έχουν κάνει οι Αμερικανοί με τους Ευρωπαίους και την Ουκρανία», σημείωσε ο Πεσκόφ.

Οι ΗΠΑ είχαν συνομιλίες με τη Ρωσία και ξεχωριστά με το Κίεβο και Ευρωπαίους ηγέτες επί προτάσεων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά δεν επετεύχθη συμφωνία.

Ο Πούτιν δήλωσε χθες Τετάρτη (17.12.2025) ότι η Ρωσία θα καταλάβει περισσότερο έδαφος στην Ουκρανία δια της βίας αν το Κίεβο και Ευρωπαίοι πολιτικοί δεν δεσμευτούν όσον αφορά τις αμερικανικές προτάσεις για μια διευθέτηση.

Ευρωπαίοι ηγέτες δηλώνουν ότι στέκονται στο πλευρό του Κιέβου και ότι αν η Ρωσία νικήσει στην Ουκρανία, η Μόσχα θα επιτεθεί μια μέρα σε μέλος του NATO. Το Κρεμλίνο έχει επανειλημμένως απορρίψει τους ισχυρισμούς ότι η Ρωσία θα επιτεθεί σε μέλος του NATO, λέγοντας ότι πρόκειται για ανοησίες.

Η Ρωσία ελέγχει το 19,2% της Ουκρανίας, περιλαμβανομένης της χερσονήσου της Κριμαίας που προσάρτησε το 2014, όπως και το μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής περιοχής Ντονμπάς, μεγάλο μέρος των περιφερειών της Χερσώνας και της Ζαπορίζια, και τμήματα τεσσάρων άλλων περιφερειών.