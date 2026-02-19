Κόσμος

Κρεμλίνο:  «Σύνεση και αυτοσυγκράτηση από όλα τα μέρη» στο ζήτημα του Ιράν

Καθώς οι ΗΠΑ ενισχύουν τις στρατιωτικές δυνάμεις τους στη Μέση Ανατολή
Kremlin spokesman Dmitry Peskov attends a meeting of Russian President Vladimir Putin with Palestinian President Mahmoud Abbas at the Kremlin in Moscow, Russia, January 22, 2026. REUTERS/Ramil Sitdikov/Pool/File Photo
Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ / Reuters

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα Πέμπτη (19.02.2026) ότι βλέπει μια άνευ προηγουμένου κλιμάκωση της έντασης γύρω από το Ιράν.

Καθώς οι ΗΠΑ προωθούν στρατιωτικές δυνάμεις προς τη Μέση Ανατολή και οι φήμες για επίθεση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων το Σαββατοκύριακο (21-22.02.2026) στο Ιράν, το Κρεμλίνο κάλεσε τόσο την Τεχεράνη όσο και «άλλα μέρη» να επιδείξουν σύνεση και αυτοσυγκράτηση.

Το Κρεμλίνο διευκρίνισε ότι τα κοινά ναυτικά γυμνάσια του Ιράν και της Ρωσίας είχαν σχεδιασθεί πολύ πριν από τις τρέχουσες εντάσεις.

