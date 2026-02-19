Κρεμλίνο:  «Σύνεση και αυτοσυγκράτηση από όλα τα μέρη» στο ζήτημα του Ιράν

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα Πέμπτη (19.02.2026) ότι βλέπει μια άνευ προηγουμένου κλιμάκωση της έντασης γύρω από το Ιράν.

Καθώς οι ΗΠΑ προωθούν στρατιωτικές δυνάμεις προς τη Μέση Ανατολή και οι φήμες για επίθεση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων το Σαββατοκύριακο (21-22.02.2026) στο Ιράν, το Κρεμλίνο κάλεσε τόσο την Τεχεράνη όσο και «άλλα μέρη» να επιδείξουν σύνεση και αυτοσυγκράτηση.

Το Κρεμλίνο διευκρίνισε ότι τα κοινά ναυτικά γυμνάσια του Ιράν και της Ρωσίας είχαν σχεδιασθεί πολύ πριν από τις τρέχουσες εντάσεις.