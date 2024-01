Κατάσταση «εσωτερικής ένοπλης σύγκρουσης» κηρύχθηκε στο Εκουαδόρ χθες Τρίτη (9.1.2024) από τον πρόεδρο Ντανιέλ Νομπόα, ο οποίος διέταξε την «εξουδετέρωση» συμμοριών του οργανωμένου εγκλήματος που επιδίδονται κυρίως σε διακίνηση ναρκωτικών στο νέο του εκτελεστικό διάταγμα στην 3η ημέρα της κρίσης στη χώρα.

Το Εκουαδόρ περνάει κρίση ασφαλείας άνευ προηγουμένου με τις συμμορίες με τουλάχιστον 10 νεκρούς, σύμφωνα με έναν προκαταρκτικό απολογισμό των Αρχών.

Το προεδρικό εκτελεστικό διάταγμα κάνει λόγο για «εσωτερική ένοπλη σύγκρουση» και διατάσσει «την κινητοποίηση και την επέμβαση των ενόπλων δυνάμεων και της αστυνομίας» προκειμένου να «εγγυηθούν την εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα έναντι του οργανωμένου εγκλήματος, των τρομοκρατικών οργανώσεων και των μη κρατικών αντιμαχομένων».

Ο νεότερος αρχηγός του κράτους στην ιστορία της χώρας, που μόλις προχθές κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, χθες διέταξε την «εξουδετέρωση» είκοσι και πλέον συμμοριών, παραθέτοντας εξαντλητικό κατάλογο τους, τονίζοντας ταυτόχρονα την ανάγκη οι ένοπλες δυνάμεις να δράσουν σεβόμενες «τα ανθρώπινα δικαιώματα».

Πολλές από αυτές τις συμμορίες, κάποιες από τις οποίες ως πριν από μερικά χρόνια επιδίδονταν απλά σε μικροαδικήματα στους δρόμους, σταδιακά μετατράπηκαν σε αιμοδιψείς, αδίστακτους ισχυρούς παίκτες της διεθνούς διακίνησης ναρκωτικών με πλοκάμια στο εξωτερικό, σε σημείο που το Εκουαδόρ μετατράπηκε σε βασικό διαμετακομιστικό κόμβο της κοκαΐνης που παράγεται στα κράτη με τα οποία γειτονεύει, το Περού και την Κολομβία.

Άλλοτε όαση ειρήνης και ηρεμίας στη Λατινική Αμερική, η χώρα πλέον σπαράσσεται από τη βία των συμμοριών.

Ο δημόσιος κίνδυνος υπ’ αριθμόν 1, ο αρχηγός των «Τσονέρος» —συμμορίας με περίπου 8.000 μέλη, σύμφωνα με ειδικούς— Αδόλφο Μασίας, ή «Φίτο», απέδρασε την Κυριακή από τη φυλακή της Γουαγιακίλ.

Χθες ένας από τους αρχηγούς των Λος Λόμπος, άλλης ισχυρής συμμορίας που διακινεί ναρκωτικά, απέδρασε με τη σειρά του.

Η κυβέρνηση του γειτονικού Περού ανακοίνωσε χθες βράδυ πως κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε περιοχές των συνόρων με το Εκουαδόρ, μήκους 1.400 χιλιομέτρων, κι ότι θα ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας αναπτύσσοντας επιπλέον αστυνομικούς και στρατιωτικούς.

Από την πλευρά της, η Κίνα ανακοίνωσε σήμερα πως η πρεσβεία της και τα προξενεία της στο Εκουαδόρ θα κλείσουν μέχρι νεοτέρας από σήμερα (10.1.2024), με ανακοίνωση Τύπου στα ισπανικά που αναρτήθηκε από το γραφείο επικοινωνίας της διπλωματικής αντιπροσωπείας της στο Κίτο στο κινεζικό social medium WeChat.

Ομηρία σε απευθείας μετάδοση

Τελευταίο θεαματικό επεισόδιο: ένοπλοι εισέβαλαν χθες στο πλατό τηλεοπτικού δικτύου της Γουαγιακίλ, θέτοντας για λίγη ώρα υπό ομηρία δημοσιογράφους και άλλα μέλη του προσωπικού.

BREAKING NOW: Masked Gunmen storm TV channel in Ecuador, take hostages..



DEVELOPING..



pic.twitter.com/Op20TNK50z — Chuck Callesto (@ChuckCallesto) January 9, 2024

Εν μέσω πυροβολισμών, οι σουρεαλιστικές εικόνες συνέχισαν να μεταδίδονται για μερικά ατελείωτα λεπτά, ως την επέμβαση της αστυνομίας. Ουδείς σκοτώθηκε ή τραυματίστηκε και οι 13 δράστες της επίθεσης συνελήφθησαν, ανακοίνωσαν οι Αρχές.

Η χώρα ζει «εξαιρετικά δύσκολες ημέρες», αναγνώρισε χθες ο γραμματέας επικοινωνίας της προεδρίας Ρομπέρτο Ισουριέτα. Η κυβέρνηση, πρόσθεσε, έλαβε την «σημαντική απόφαση να συγκρουστεί μετωπικά» με τις «τρομοκρατικές απειλές».

Intense clashes reported now reported from the Guayaquil subway station, Ecuador. pic.twitter.com/IYUW37bIld — Clash Report (@clashreport) January 9, 2024

Την απόδραση του «Φίτο» ακολούθησαν εξεγέρσεις και ομηρίες φρουρών σε διάφορες φυλακές. Κυκλοφόρησαν τρομακτικά βίντεο σε social media που εικονίζουν ομήρους να απειλούνται από μασκοφόρους που κραδαίνουν μαχαίρια.

Footage of inmates rioting in an Ecuador prison taking their guards hostage. pic.twitter.com/155iVjSf4o — Clash Report (@clashreport) January 9, 2024

Χθες έκαναν την εμφάνισή τους νέα βίντεο, με ακόμα πιο ανατριχιαστικό περιεχόμενο: εικονίζουν τις εκτελέσεις δυο φρουρών, ενός με όπλο, του άλλου δι’ απαγχονισμού. Μπορείτε να τα δείτε εδώ και εδώ. ΠΡΟΣΟΧΗ! Σκληρές εικόνες.

Σε ανακοίνωσή της, η υπηρεσία φυλακών (SNAI) έκανε λόγο για 139 μέλη του προσωπικού της ακόμη υπό ομηρία σε πέντε φυλακές. Δεν σχολίασε τα βίντεο της εκτέλεσης.

Καταστήματα και σχολεία κλειστά

Η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης που επέβαλε προχθές Δευτέρα ο κ. Νομπόα, 36 ετών, γιος μεγιστάνα που εξελέγη τον Νοέμβριο με βασική εξαγγελία την αποκατάσταση της ασφάλειας, έχει ισχύ για 60 ημέρες σε όλη την επικράτεια. Με αυτή ανατέθηκε στον στρατό να εγγυάται την επιβολή της τάξης στους δρόμους —εφαρμόζεται απαγόρευση της νυχτερινής κυκλοφορίας— και στις φυλακές.

Δεν μοιάζει να είχε απτό αποτέλεσμα ως τώρα. Αναφέρθηκαν πολλά βίαια επεισόδια, συμπεριλαμβανομένων των απαγωγών επτά αστυνομικών, πρακτικά σε όλη τη χώρα.

Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν στη Γουαγιακίλ, το σημαντικότερο λιμάνι του Εκουαδόρ (νοτιοδυτικά), που έχει μετατραπεί σε προπύργιο κακοποιών, ανακοίνωσε αξιωματικός της αστυνομίας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η αστυνομία ανέφερε εξάλλου μέσω X ότι δυο άνδρες της «δολοφονήθηκαν άνανδρα» από «ένοπλους εγκληματίες» στη γειτονική πόλη Νοβόλ.

Εικόνες που ανέβηκαν στα social media και είναι δύσκολο να επαληθευτούν δίνουν μια ιδέα για την κατάσταση και δημιουργούν την αίσθηση πως σε κάποιες περιοχές σταδιακά επικρατεί πλέον χάος: επιθέσεις με κοκτέιλ Μολότοφ, πυρπολημένα αυτοκίνητα, αστυνομικοί που πυροβολούν στην τύχη, σκηνές πανικού…

The chaos in #Ecuador continues. Shootings and murders everywhere in the cities. pic.twitter.com/lur4mpmXmX — Jack Straw (@JackStr42679640) January 10, 2024

Στη Γουαγιακίλ, που μοιάζει να έχει καταληφθεί από ψύχωση, ξενοδοχεία κι εστιατόρια κατέβασαν ρολά, ενώ στρατιωτικά οχήματα περιπολούσαν στους δρόμους, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου. Στην πρωτεύουσα Κίτο, όπου επίσης εξαπλώνεται ατμόσφαιρα φόβου, καταστήματα κι εμπορικά κέντρα έκλεισαν επίσης πρόωρα.

Χθες το βράδυ, το υπουργείο Παιδείας έδωσε εντολή να κλείσουν προσωρινά όλα τα σχολεία της χώρας.

Οι δυνάμεις ασφαλείας από την πλευρά τους έδωσαν στη δημοσιότητα οπτικό υλικό από τις επεμβάσεις τους μετά την Κυριακή σε διάφορα σωφρονιστικά καταστήματα: εικονίζει φυλακισμένους με τα εσώρουχα, με τα χέρια στα κεφάλια, πεσμένους στο έδαφος…

Ο κορυφαίος αξιωματούχος της αμερικανικής διπλωματίας για τη Λατινική Αμερική, ο Μπράιαν Νίκολς, υπογράμμισε ότι «είμαστε εξαιρετικά ανήσυχοι για τη βία», προσθέτοντας πως «βρισκόμαστε σε στενή επαφή με τον πρόεδρο (του Εκουαδόρ Ντανιέλ) Νομπόα και την κυβέρνησή του» και «είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε βοήθεια».

Οι κυβερνήσεις της Βραζιλίας, της Χιλής, της Κολομβίας και του Περού εξέφρασαν την υποστήριξή τους στο Κίτο, απορρίπτοντας τη βία.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP και dpa / Φωτογραφίες: Reuters