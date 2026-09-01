Κρίση στο Πεντάγωνο: Παραιτήθηκε ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ Νταν Ντρίσκολ μετά τη σύγκρουση με τον Πιτ Χέγκσεθ

Μετά από 18 μήνες o υπουργός Στρατού των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ υπέβαλε την παραίτησή του στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο λόγος που ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ Νταν Ντρίσκολ παραιτήθηκε δεν έχει γίνει γνωστός, όμως οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ήταν πολλές οι εντάσεις με τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

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«Ο υπουργός Ντρίσκολ υπήρξε ιδιαίτερα αποτελεσματικός στην προώθηση της ατζέντας του προέδρου Τραμπ για να καταστήσει και πάλι ισχυρή την Αμερική στο υπουργείο Στρατού, παρέχοντας εξαιρετική ηγεσία κατά τη διάρκεια ιστορικών στρατιωτικών επιχειρήσεων, συμβάλλοντας στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και πολλά άλλα», ανέφερε σε δήλωσή της η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι.

«Ο Στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ισχυρότερος από ποτέ χάρη στο έργο του στο πλευρό του αρχιστράτηγου και του υπουργού Πολέμου», πρόσθεσε.

Πίσω από την αποχώρησή του βρίσκεται μία σύγκρουση που εξελισσόταν επί μήνες μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, με επίκεντρο τις σαρωτικές αλλαγές στην ανώτατη στρατιωτική ηγεσία.

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Να σημειωθεί ότι ο Ντρίσκολ στενός φίλος του Τζέι Ντι Βανς, είχε έρθει επανειλημμένα σε αντιπαράθεση με τον υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, με αφορμή την απομάκρυνση ανώτατων αξιωματικών του Στρατού, αρκετοί από τους οποίους διέθεταν σημαντική επιχειρησιακή εμπειρία από τα μέτωπα στα οποία πολέμησαν οι ΗΠΑ τις τελευταίες δύο δεκαετίες.

Η αποχώρηση του Ντρίσκολ αποκτά μεγαλύτερη πολιτική βαρύτητα και για έναν ακόμη λόγο. Ο μέχρι σήμερα υπουργός Στρατού δεν βρισκόταν στην περιφέρεια του συστήματος Τραμπ. Διατηρεί στενή προσωπική σχέση με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και είχε αποκτήσει έναν ρόλο που ξεπερνούσε κατά πολύ τα τυπικά όρια της θέσης του.

Για ένα διάστημα, μάλιστα, το όνομά του είχε ακουστεί ακόμη και ως πιθανή εναλλακτική επιλογή για τη θέση του ίδιου του Χέγκσεθ.