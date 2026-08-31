Λάιονελ Ρίτσι: Στην εντατική ο 77χρονος τραγουδιστής μετά από συναυλία του στο Σεντ Λούις

Στη ΜΕΘ νοσοκομείου του Σεντ Λούις εισήχθη εκτάκτως ο Λάιονελ Ρίτσι. Ο 77χρονος Αμερικανός καλλιτέχνης είχε μόλις δώσει συναυλία στην πόλη αυτή της Πολιτείας του Μιζούρι.

Ο Λάιονελ Ρίτσι νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας σε νοσοκομείο του Σεντ Λούις, σύμφωνα με πληροφορίες του TMZ, μετά από τη συναυλία του στην πόλη το Σαββατοκύριακο (29 – 30.08.2026).

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Ο 77χρονος Ρίτσι μετέβη ο ίδιος σε τοπικό νοσοκομείο μετά τη συναυλία του το βράδυ του Σαββάτου στο «The Muny» του Forest Park, προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι γιατροί εξετάζουν το ενδεχόμενο αφυδάτωσης και εκτιμούν ότι ο διάσημος τραγουδιστής ίσως να πάρει εξιτήριο την Τρίτη (01.09.2026).

Θεατές της συναυλίας δήλωσαν ότι προς το τέλος της παράστασης ο Lionel Richie φαινόταν να δυσκολεύεται και ζήτησε μία καρέκλα ώστε να μπορέσει να ερμηνεύσει το κομμάτι «All Night Long», όπως και έγινε.

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Υπενθυμίζεται ότι, ο Richie είχε μεταφερθεί εσπευσμένα σε νοσοκομείο και τον Ιούνιο, όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία επί σκηνής κατά τη διάρκεια συναυλίας στη Μινεσότα.

TMZ reporting Lionel Richie in ICU after his performance in St. Louis Saturday night at the Muny. Saying it could be dehydration and hoping to be discharged tomorrow. This is video of Saturday’s show. pic.twitter.com/0PiEUKUObI — KMOX St. Louis News (@kmoxnews) August 31, 2026

Τότε, είχε δηλώσει στο κοινό ότι αισθάνθηκε «ζαλάδα», διακόπτοντας πρόωρα τη συναυλία, ενώ διασώστες τον μετέφεραν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο.