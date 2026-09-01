Νέα Υόρκη: Τρόμος στην Times Square με δύο νεκρούς – Γυναίκα μαχαίρωσε περαστικούς, την σκότωσαν οι αστυνομικοί

Στιγμές τρόμου εκτυλίχθηκαν στην Times Square της Νέας Υόρκης μετά από επεισόδιο με μαχαίρι με συνέπεια δύο άτομα να χάσουν τη ζωή τους.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (31.08.2026) όταν αστυνομικοί άνοιξαν στην Times Square της Νέας Υόρκης εναντίον γυναίκας που τραυμάτισε «απρόκλητα» δυο ανθρώπους με μαχαίρι, σύμφωνα με τις αρχές και αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Σε βίντεο μετά την επίθεση εναντίον των δύο ανθρώπων η γυναίκα εμφανίζεται να φορά ροζ μπλούζα, τζιν και τσαντάκι χιαστί, κρατώντας το μαχαίρι καθώς κινείται προς την κατεύθυνση των αστυνομικών.

Όταν πλησίασε τους αστυνομικούς, έχοντας τα μαχαίρια στραμμένα προς το μέρος τους, τουλάχιστον ένας έκανε χρήση του υπηρεσιακού του όπλου.

Αρκετοί πυροβολισμοί ακούγονται στα βίντεο, ενώ η γυναίκα πέφτει στο έδαφος. Την ίδια ώρα, περαστικοί που βρίσκονταν στην περιοχή απομακρύνονται έντρομοι και τρέχουν μακριά από το σημείο.

Όπως ανέφερε η αρχηγός της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, Τζέσικα Τις, οι αστυνομικοί μιλούσαν τη γυναίκα για περίπου τέσσερα λεπτά, της έλεγαν να πετάξει τα μαχαίρια, όμως εκείνη αρνήθηκε.

Η 49χρονη φέρεται να είπε στους αστυνομικούς πριν την πυροβολήσουν…. «δεν πρόκειται να αφήσω τίποτα. Προτιμώ να σας σκοτώσω και τους δύο. Θα σας σκοτώσω»

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι τα μαχαίρια που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν.

Προσοχή σκληρό βίντεο

Today in Times Square when tasers don't work pic.twitter.com/aALVDZgYD0 — The E Man🇺🇸Street PHD (@DETECTIVE4LIFE) August 31, 2026

Η μια από τους δυο ανθρώπους, άνδρας και γυναίκα, οι οποίοι τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι την οποία διέπραξε 49χρονη, με ψυχιατρικά υπέκυψε στα τραύματά της, όπως και η δράστρια, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της αμερικανικής μητρόπολης Ζόραν Μαμντάνι.

«Με βαθιά λύπη μου, σας ανακοινώνω ότι το ένα από τα θύματα απεβίωσε, όπως και η δράστρια» της επίθεσης, ανέφερε ο δήμαρχος της πόλης. Το δεύτερο θύμα «νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση», πρόσθεσε.

Προσοχή σκληρό βίντεο

BREAKING: Moment a knife-wielding woman was shot by NYPD officers in Times Square, Manhattan. pic.twitter.com/AjlGA6boht — Breaking911 (@Breaking911) August 31, 2026

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό PIX11 News ότι η γυναίκα «πέρασε τρέχοντας από μπροστά μου προς τη γωνία» δρόμων και «κράταγε δυο μαχαίρια στα χέρια» της. Αφηγήθηκε ακόμη ότι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν τίζερ, είδος μη θανατηφόρου όπλου που προκαλεί ηλεκτροσόκ, για να τη σταματήσουν, αλλά εκείνη κινήθηκε εναντίον τους και την πυροβόλησαν «δυο φορές».

Κατά τον τηλεοπτικό σταθμό, που επικαλέστηκε πηγές του στην αστυνομία, η γυναίκα, 49 ετών, με ιστορικό προβλημάτων ψυχικής υγείας, γνωστή στις αστυνομικές αρχές από το 2018, υπέκυψε.