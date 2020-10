Ξανά αρνητική στον κορονοϊό η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Νέα… ανακούφιση για την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Η πρόεδρος της Κομισιόν υποβλήθηκε ξανά χθες (20.10.2020) σε τεστ για τον κορονοϊό και βρέθηκε αρνητική.

Τα… ευχάριστα ανακοίνωσε η ίδια η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μέσα από τον λογαριασμό της στο twitter. «Είμαι χαρούμενη να ενημερώσω ότι το αποτέλεσμα του τελευταίου μου τεστ είναι αρνητικό. Έκανα το τεστ χθες. Ευχαριστώ για τα μηνύματα στήριξης. Μείνετε ασφαλείς», έγραψε η πρόεδρος της Κομισιόν.

I am glad to communicate that my latest test result is negative. I took the test yesterday.



Thank you for your messages of support. Stay safe.