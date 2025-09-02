Ξανά στο εδώλιο ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ: Θα δικαστεί για βιασμό και σεξουαλική επίθεση κατά της Γαλλίδας ηθοποιού Σαρλότ Αρνού

Στο εδώλιο θα βρεθεί ξανά το ιερό τέρας του γαλλικού κινηματογράφου Ζεράρ Ντεπαρντιέ όπου και θα δικαστεί για βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος της Γαλλίδας ηθοποιού Σαρλότ Αρνού.

«Είναι κάτι τεράστιο. Είμαι ανακουφισμένη», χαιρέτισε την απόφαση του ανακριτή στο Instagram η ηθοποιός, η οποία είχε καταθέσει μήνυση το 2018, μερικές ημέρες μετά τα γεγονότα τα οποία καταγγέλλει. Ο ηθοποιός Ζεράρ Ντεπαρντιέ, που κάνει λόγο για μια συναινετική σχέση με την ηθοποιό, έχει ήδη καταδικασθεί στα μέσα Μαΐου σε φυλάκιση 18 ετών με αναστολή για σεξουαλική επίθεση σε δύο γυναίκες κατά το γύρισμα της ταινίας «Volets verts» το 2021, ποινή για την οποία έχει ασκήσει έφεση.

«Ο ανακριτής διέταξε την παραπομπή του Ζεράρ Ντεπαρντιέ ενώπιον του κακουργιοδικείου για σεξουαλικές επιθέσεις και βιασμούς με δακτυλική διείσδυση στις 7 και στις 13 Αυγούστου 2018» στην κατοικία του ηθοποιού στο Παρίσι, δήλωσε η δικηγόρος της μηνύτριας Καρίν Ντιριέ-Ντιμπόλ. «Είμαστε ανακουφισμένες και έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, η πελάτισσά μου κι εγώ», πρόσθεσε.

Ο συνήγορος του Ζεράρ Ντεπαρντιέ δεν θέλησε να σχολιάσει αμέσως την απόφαση αυτή του ανακριτή.