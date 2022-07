Ξεκίνησαν και επίσημα οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Ευρωπαϊκή με την Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Είναι μία ιστορική στιγμή», δήλωσε η πρόεδρος την Κομισιόν για την ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας και της Αλβανίας. «Αυτό το περίμεναν τόσο καιρό οι πολίτες σας και το αξίζουν», πρόσθεσε.

«Είναι η επιτυχία σας και των πολιτών σας. Εσείς και οι πολίτες σας, εσείς και οι άνθρωποί σας εργάζεστε τόσο σκληρά για να φτάσετε εδώ» συμπλήρωσε, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στήριζε την Αλβανία και την Βόρεια Μακεδονία και θα συνεχίσει να το κάνει.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σημείωσε ότι μετά τη Διακυβερνητική Διάσκεψη που λαμβάνει χώρα σήμερα, η Κομισιόν και οι διαπραγματευτικές ομάδες από την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία «θα αρχίσουν να εργάζονται. Θα ξεκινήσει ο έλεγχος του κεκτημένου της ΕΕ. Αυτό είναι το πρώτο βήμα στη διαδικασία». Επιπροσθέτως, αναφέρθηκε σε τομείς συνεργασίας με τις δύο χώρες.

