Κύπρος: Ανασύρθηκε και δεύτερος νεκρός από την πολυκατοικία που κατέρρευσε στη Γερμασόγεια

Ακόμα έναν νεκρό ανέσυραν οι διασώστες από την πολυκατοικία που κατέρρευσε στα Γερμασόγεια της Κύπρου, με την δήλωση των κατοίκων που λέει ότι η συγκεκριμένη πολυκατοικία είχε κριθεί ακατάλληλη, να δημιουργεί πολλά ερωτηματικά.

Οι ένοικοι της πολυκατοικίας στην Κύπρο έζησαν έναν εφιάλτη, όταν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η μια της πλευρά κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος. Στην πολυκατοικία διέμεναν αλλοδαποί αφρικανικής και αιγυπτιακής καταγωγής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρώτος νεκρός ανασύρθηκε στις 17:30 και γύρω στις 19:30 ανασύρθηκε και ο δεύτερος.

Τέσσερα ακόμα άτομα μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, ωστόσο η κατάσταση τους είναι εκτός κινδύνου.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, κάποιοι από τους ενοίκους κατάφεραν να εξέλθουν έγκαιρα από το κτήριο, ενώ άλλοι απουσίαζαν τη στιγμή της κατάρρευσης. Το κτήριο διέθετε συνολικά 10 διαμερίσματα, στα οποία διέμεναν τουλάχιστον τέσσερα άτομα στο καθένα, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για τον ακριβή αριθμό των ενοίκων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο αντιδήμαρχος Αγίου Αθανασίου, Μαρίνος Κυριάκου, επισήμανε σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους ότι δεν γνωρίζουν ακόμα αν υπάρχουν και άλλοι κάτω από τα συντρίμμια. Επιβεβαίωσε ότι η πολυκατοικία έχει κριθεί επικίνδυνη και πως έχουν σταλεί από τον ΕΟΑ διπλοσυστημένες επιστολές προς τους ιδιοκτήτες.

Σημείωσε ότι είχαν σταλεί και παλαιότερα από τον δήμο Γερμασόγειας που προειδοποιούσε τους ιδιοκτήτες ότι υπάρχει πρόβλημα με την οικοδομή και θα έπρεπε να ανακαινιστεί. «Δεν ξέρω αν έχει ξανασυμβεί τέτοιο τραγικό συμβάν στην Κύπρο. Να καταρρέει κτήριο και να έχουμε νεκρό ή νεκρούς» δήλωσε συγκλονισμένος ο κ. Κυριάκου, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι δημαρχεύων Αμαθούντας, λόγω απουσίας του δημάρχου.

Από το μεσημέρι έχει στηθεί γιγαντιαία επιχείρηση με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της ΕΜΑΚ, της Πολιτικής Άμυνας, της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων, του ΕΟΑ Λεμεσού, ενώ για την απομάκρυνση των μπάζων επιστρατεύτηκε εκσκαφέας και φορτηγά. Χρειάστηκε και γερανός για να στηρίξει κομμάτι της πολυκατοικίας που ήταν έτοιμο να καταρρεύσει.