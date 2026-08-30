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Κύπρος: Ανετράπη επιβατηγό πλοίο με 267 άτομα ανοιχτά της Κερύνειας – Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης

Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν τραυματίες, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει ανακοινωθεί επίσημα ο αριθμός τους ή η κατάσταση της υγείας τους
Το πλοίο που έχει βυθιστεί
Το πλοίο που έχει βυθιστεί
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Συναγερμός έχει σημάνει ανοικτά της Κερύνειας, όπου επιβατηγό πλοίο της εταιρείας Filo Denizcilik ανετράπη, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστες.

Το επιβατηγό πλοίο ανετράπη περίπου τρία μίλια ανοικτά της Κερύνειας, ενώ σε αυτό βρίσκονταν συνολικά 267 άτομα.

Στην περιοχή σύμφωνα με το Sigmalive βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, με τη συμμετοχή της λεγόμενης Ακτοφυλακής, σωστικών σκαφών και αρκετών ιδιωτικών πλοιαρίων που έσπευσαν για βοήθεια.

Πρόκειται για το επιβατηγό Express, ιδιοκτησίας της εταιρείας Filo Jet. Ο καπετάνιος φέρεται να αντιλήφθηκε ότι το πλοίο έπαιρνε νερά από το μπροστινό τμήμα του και επιχείρησε να επιστρέψει στο λιμάνι. Η προσπάθεια δεν ολοκληρώθηκε, καθώς το σκάφος έχασε την ευστάθειά του και ανετράπη.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν τραυματίες, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει ανακοινωθεί επίσημα ο αριθμός τους ή η κατάσταση της υγείας τους.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για καταμαράν, ενώ διατυπώθηκαν ισχυρισμοί ότι το υλικό κατασκευής του σκάφους ενδεχομένως να μην ήταν κατάλληλο για χρήση στη ναυσιπλοΐα. Αναφέρεται επίσης ότι το πλοίο ήταν παλαιό και ότι η κατασκευή από υαλοβάμβακα υπέστη σοβαρή ζημιά, με αποτέλεσμα να κοπεί γρήγορα στα δύο.

Ασθενοφόρα των κατοχικών αρχών έχουν τεθεί σε ετοιμότητα για την παραλαβή και μεταφορά των διασωθέντων.

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