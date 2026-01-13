Κύπρος: Διορίστηκε ποινικός ανακριτής για το πολύκροτο βίντεο με τις μίζες στο Προεδρικό

Ο Ανδρέας Πασχαλίδης, πρώην Δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου και Προέδρος της Ανεξάρτητης Αρχής Ισχυρισμών και Παραπόνων, διορίστηκε σήμερα ως ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής από τον Γενικό Εισαγγελέα για το επίμαχο βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας στο οποίο φαίνεται να γίνονταν αναφορές για μίζες στην Κύπρο.

Το βίντεο-βόμβα με αναφορές για μίζες διέρρευσε την Πέμπτη (08.01.2026) στην πλατφόρμα «Χ» και σε αυτό καταγράφονται ο πρώην υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης, ο διευθυντής του Προεδρικού Γραφείου Χαράλαμπος Χαραλάμπους και ο επικεφαλής του Ομίλου Cyfield Γιώργος Χρυσοχού να συνομιλούν με τρόπο που αφήνει βαριές σκιές για τη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του Νίκου Χριστοδουλίδη. Όπως ήταν φυσικό, προκλήθηκε πολιτικός σεισμός στην Κύπρο.

Σύμφωνα με τους όρους εντολής του διορισμού του Ανδρέα Πασχαλίδη, η διερεύνηση θα καλύπτει οιοδήποτε ζήτημα σχετίζεται με το βίντεο, το περιεχομένου, την αυθεντικότητα, της προέλευσης, τις συνθήκες και τα κίνητρα παραγωγής και δημοσιοποίησης του, καθώς και οποιοδήποτε άλλο θέμα προκύψει από την διερεύνησηή του.

Η ανάκριση θα πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός τριών μηνών, αναφέρουν οι όροι εντολής.

Ανακοίνωση ΓΕ @SavvidesGL: Διορισμός Ανεξάρτητου Ποινικού Ανακριτή, κ. Ανδρέα Πασχαλίδη για να συνδράμει στις έρευνες της Αστυνομίας σε σχέση με το Βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης «Χ» στις 8/1/2026. pic.twitter.com/fpmXSpTWPO
January 13, 2026

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας:

«Δυνάμει των εξουσιών που παρέχονται από το άρθρο 4(2) του Περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου (Κεφ. 155), ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας αποφάσισε σήμερα το διορισμό του κ. Ανδρέα Πασχαλίδη, πρώην Δικαστή Ανωτάτου Δικαστηρίου και Προέδρου της Ανεξάρτητης Αρχής Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας, ως Ανεξάρτητου Ποινικού Ανακριτή για να διεξάγει ανακρίσεις σε συνεργασία με την Αστυνομία για τη διερεύνηση του ενδεχομένου διάπραξης οποιουδήποτε ποινικού αδικήματος από οποιοδήποτε πρόσωπο σε σχέση με το βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης «Χ» στο λογαριασμό υπό στοιχεία “Emily Thompson” στις 08/01/2026 («το Βίντεο»).

Σύμφωνα με τους όρους εντολής του διορισμού του κ. Πασχαλίδη, η διερεύνηση θα καλύπτει οποιοδήποτε ζήτημα σχετίζεται με το εν λόγω βίντεο, περιλαμβανομένου του περιεχομένου αυτού, της αυθεντικότητας, της προέλευσης, των συνθηκών και κινήτρων παραγωγής και δημοσιοποίησης του, καθώς και οποιοδήποτε άλλο θέμα προκύψει από την ως άνω διερεύνηση.

Η ανάκριση θα πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός τριών (3) μηνών».