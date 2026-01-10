Κύπρος: Η ΕΕ είχε προειδοποιήσει για υβριδικό πόλεμο – «Δεν αποκλείεται να κυκλοφορήσουν νέα βίντεο»

Πριν από περίπου 3 με 4 μήνες οι Βρυξέλλες είχαν ενημερώσει την Κυπριακή Δημοκρατία ότι ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με υβριδικό πόλεμο μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο, σύμφωνα με τα όσα είπε ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Αντωνίου μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΡΙΚ.

Ο ίδιος απηύθυνε έκκληση προς τα πολιτικά κόμματα της Κύπρου να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, καθώς – όπως σημείωσε – δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα να κυκλοφορήσουν και άλλα βίντεο, σχολιάζοντας τη διαρροή βίντεο που φέρεται να καταγράφει συνομιλίες συνεργατών του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, και δημιουργεί υπόνοιες για παράνομες χρηματοδοτήσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, ο κ. Αντωνίου τόνισε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη αστυνομική έρευνα και ξεκινούν ανακρίσεις, υπογραμμίζοντας ότι προτεραιότητα είναι να διαπιστωθεί η αυθεντικότητα του επίμαχου υλικού.

Όπως ανέφερε, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι το βίντεο αποτελεί προϊόν κακόβουλης επεξεργασίας, με συνδυασμό πραγματικών πλάνων και αλλοιωμένου ήχου και εικόνας, με στόχο τη δημιουργία εντυπώσεων. Η κυβέρνηση, όπως είπε, θα αναμένει τα αποτελέσματα της έρευνας πριν τοποθετηθεί οριστικά.

Ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος επισήμανε ότι οι Υπηρεσίες Ασφαλείας εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο υβριδικής απειλής, ακόμη και ρωσικής προέλευσης, επισημαίνοντας πως η Κυπριακή Δημοκρατία είχε επισήμως προειδοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πριν από μερικούς μήνες, για τέτοιου είδους επιθέσεις λόγω της επικείμενης Προεδρίας της ΕΕ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πρόκειται για φαινόμενα παραπληροφόρησης που καταγράφονται ευρέως στην Ευρώπη. Υπάρχουν σχετικές αποφάσεις και ειδικές αναφορές ακόμη και στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου», σημείωσε, καλώντας όσους σπεύδουν να υιοθετήσουν το περιεχόμενο του βίντεο να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Ο κ. Αντωνίου υπογράμμισε ότι η επίθεση δεν στρέφεται μόνο κατά κυβερνητικών προσώπων, αλλά πλήττει συνολικά την Κυπριακή Δημοκρατία, επισημαίνοντας πως απαιτείται υπευθυνότητα από όλους. Παράλληλα, κάλεσε τα κόμματα να είναι προσεκτικά στις αναφορές τους περί διαφθοράς, υπενθυμίζοντας ότι υπάρχουν πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις που αφορούν και τον κομματικό χώρο.

Δεν απέκλεισε, επίσης, το ενδεχόμενο να ακολουθήσουν και άλλα παρόμοια βίντεο, σημειώνοντας ότι κάτι τέτοιο είναι σύνηθες σε περιπτώσεις υβριδικών επιχειρήσεων παραπληροφόρησης.

Αναφερόμενος στις επικρίσεις περί «μαϊμού» επενδυτών, ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι υπήρχε συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο με το οποίο έγιναν οι συνομιλίες, κατόπιν σύστασης του πρώην υπουργού Γιώργου Λακκοτρύπη.

Όπως εξήγησε, η επικοινωνία έγινε μέσω τηλεδιάσκεψης και αφορούσε την ενημέρωση του ενδιαφερόμενου για τις προβλεπόμενες διαδικασίες επενδύσεων, με παραπομπή στην αρμόδια Μονάδα Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων και Επενδυτών. Τόνισε δε ότι πρόκειται για πάγια πρακτική της κυβέρνησης στο πλαίσιο της στρατηγικής προσέλκυσης επενδύσεων.