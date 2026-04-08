Κύπρος: Η τραγική ιστορία του 15χρονου που πέθανε από challenges στο ίντερνετ – «Τον βασάνιζαν για 50 ημέρες» λέει ο πατέρας του

«Βασάνιζαν το παιδί μου για 50 ολόκληρες ημέρες» είπε ο πατέρας του 15χρονου που βρήκε τραγικό τέλος στην Κύπρο, αφού υπέστη διαδικτυακό bullying και βασανισμό, μετά από συμμετοχή του σε επικίνδυνα challenges που του έβαζαν ψεύτικα προφίλ online.

O πατέρας του 15χρονου Χριστόφορου, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά από challenge στο διαδίκτυο μιλώντας στο «Live News», περιέγραψε τις τελευταίες μέρες του γιου του αλλά και την εφιαλτική στιγμή που βρήκε το παιδί νεκρό στο δωμάτιό του στην Κύπρο. «Τις τελευταίες του 50 μέρες ο Χριστόφορος είχε αλλάξει εντελώς χαρακτήρα. Από ένα παιδί που ήταν χαρούμενος, ευτυχισμένος πάντα με γέλιο, έγινε σαν ρομπότ», τόνισε.

Οι γονείς του άτυχου 15χρονου, είδαν ξαφνικά το παιδί τους που ήταν μέσα στη χαρά και τη ζωντάνια, να περνά ατελείωτες ώρες κλεισμένος σε ένα δωμάτιο, να γίνεται απότομος και να κλείνεται όλο και περισσότερο στον εαυτό του. Μέσα στη φαινομενική ασφάλεια του δωματίου, ο 15χρονος Χριστόφορος κινδύνευε πιο πολύ από ποτέ, αφού παγιδεύτηκε άθελά του στον κόσμο του dark web, από τον οποίο δεν κατάφερε να βγει.

«Τέσσερα παιδιά που είπανε πως ότι είναι 13, 12, 14, 25 χρόνων και του παίζανε τον φίλο και μετά τον βάλανε και μπήκε σε ένα private chat», περιέγραψε αρχικά ο πατέρας του.

Τα επικίνδυνα challenges

Ο έφηβος, πιστεύοντας πως έχει κάνει νέους φίλους, συνομιλεί μαζί τους. Δέχεται να κάνει ορισμένα challenges που οι άγνωστοι του διαδικτύου του ζητούσαν να κάνει, αν ήθελε να είναι στην παρέα τους.

«Διάφορα challenges σαν να φάει κορν φλέικς σε δυόμιση λεπτά. Και του λέω αυτή την ημέρα ‘Χριστόφορε γιατί τρως το κορν φλέικ σου τόσο γρήγορα;’. Και μου είπε ‘μπάμπα πρέπει’», είπε.

Τα παιχνίδια πρόκλησης γίνονταν όλο και πιο επικίνδυνα και ο μικρός Χριστόφορος βυθιζόταν όλο και πιο πολύ στον λαβύρινθο του cyberbullying. «Του δώσανε κι άλλα challenges. Του είπανε να μείνει ξύπνιος με την τηλεόραση κλειστή όλη νύχτα και να μην δικαιούται να ξαπλώσει», πρόσθεσε.

«Βασάνιζαν το παιδί μου για 50 ολόκληρες ημέρες», λέει και συγκλονίζει αποκλειστικά στο «Live News» ο πατέρας του 15χρονου. «Βασανισμός ήτανε, 50 μέρες βασανισμός. ‘Αν δεν κάνεις όλα τα challenges που σου δίνουμε, δεν θα σ’ αφήσουμε ήσυχο’. Και του δώσανε το τελευταίο το challenge και του είπανε ‘αν το κάνεις αυτό, σε αφήνουμε και εσένα και την οικογένειά σου ήσυχους’».

Πρόκειται για το blackout challenge, να προκαλέσει δηλαδή ασφυξία στον εαυτό του για να νιώσει μία σύντομη ζάλη. Λίγες ώρες μετά, οι γονείς του θα τον βρουν αναίσθητο στο δωμάτιό του.

«Αν ήξερα όλα αυτά που ξέρω σήμερα, ο Χριστόφορός μου θα ήταν παρών. Προσπαθώ πάντα να είμαι δυνατός, αλλά… θέλω σας παρακαλώ να προσέχετε τα παιδιά σας, να τα αγαπάτε, να τα λατρεύετε, να τα αγκαλιάζετε και να τους φεύγετε από αυτές τις σελίδες τις επικίνδυνες», είπε ο πατέρας του παιδιού στη συνέχεια.

Κανένας ένοχος – Ψεύτικα προφίλ

Ο τραγικός χαμός του το 2022 είχε συγκλονίσει την Αγγλία αλλά και την Κύπρο από όπου είναι η καταγωγή της οικογένειας. Ο Γιώργος και η Αρετή αφιέρωσαν τη ζωή τους στον αγώνα να ενημερώσουν γονείς και παιδιά για τους κρυφούς κινδύνους των social media.

Σοκ και οργή προκαλεί η είδηση ότι για τον θάνατο του 15χρονου παιδιού δεν βρέθηκε κανένας ένοχος, γιατί πολύ απλά οι φίλοι που συνομιλούσε δεν υπήρχαν. Ήταν ψεύτικα προφίλ από ανώνυμους χρήστες.

«Τα τέσσερα άτομα που του μιλούσανε στο Discord, μετά, όταν ο Χριστόφορος ‘έφυγε’, του στείλανε μήνυμα και του είπανε ‘are you dead?’. Και μάθαμε μετά, όταν ‘έφυγε’ ο Χριστόφορος, πως αυτοί οι τέσσερις που υποτίθεται δεν ξέρανε ο ένας τον άλλον, ήταν στο ίδιο IP address. Αυτό είναι φοβερό και δεν θα μπορείς να τους βρεις γιατί είναι μέσω του dark web».

Ένας στους τρεις έφηβους στην Ελλάδα έχει δεχτεί κάποια μορφή παρενόχλησης στο διαδίκτυο, ενώ το 20% αυτών δεν μιλούν ποτέ σε κανέναν, κάτι που δυσχεραίνει την επίλυση του ζητήματος.