Κύπρος: Κοινή συνάντηση Αναστασιάδη – Ακιντζί υπό την απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ

Σε μία κλωστή κρέμεται η έκβαση του ταξιδιού στη Λευκωσία της απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Τζέιν Χολ Λουτ.

Η κ. Λουτ βρίσκεται στο νησί από τις αρχές της εβδομάδας και η παράταση της παραμονής της στην Κύπρο, συνοδεύτηκε τόσο από σενάρια πλήρους διάστασης απόψεων ανάμεσα στην Κυπριακή Δημοκρατία και τους Τουρκοκύπριους, όσο και από σενάρια που ήθελαν να πέφτουν συμβιβαστικές προτάσεις στο τραπέζι. Μέχρι και «πυροτεχνήματα» για ανατρεπτικές ιδέες χρησιμοποιήθηκαν.

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές που μίλησαν στο Newsit.gr, «αγκάθι» παραμένουν τα λεγόμενα σημεία αναφοράς, δηλαδή τα κοινώς αποδεκτά σημεία από τα οποία θα ξεκινήσει -εφόσον ξεκινήσει- ένας νέος γύρος διαλόγου υπό τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ.

Στο θέμα υπήρξε διάσταση απόψεων, καθώς Νίκος Αναστασιάδης και Μουσταφά Ακιντζί θεωρούν ως «αφετηρία» διαφορετικά κείμενα που παρουσιάστηκαν στην αποτυχημένη συνάντηση στο Κραν Μοντανά, τον Ιούλιο του 2017.

Πίσω από αυτή την διαφωνία «κρύβεται» και πάλι το ακανθώδες θέμα των εγγυήσεων.

Η πρόταση της ελληνοκυπριακής πλευράς να βρεθεί συμβιβαστική λύση, είναι αυτή που κράτησε την κυρία Λουτ στη Λευκωσία και ήταν και το αντικείμενο των νέων ξεχωριστών επαφών που είχε σήμερα με τους κυρίους Αναστασιάδη και Ακιντζί.

Κατά τις ίδιες πηγές που μίλησαν στο Newsit.gr, η τελευταία πρόταση που υπέβαλαν οι τουρκοκύπριοι είναι να υπάρξει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τον γύρο των διαπραγματεύσεων υπό τον ΓΓ του ΟΗΕ -εφόσον αυτός αρχίσει- και στο τέλος του να γίνει δεσμευτικό δημοψήφισμα στο νησί για το αν οι πολίτες προτιμούν διζωνική ομοσπονδία ή δύο ξεχωριστά κράτη.

Την πρόταση απορρίπτει η πλευρά της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Μια τελευταία προσπάθεια να γεφυρωθούν οι διαφορές πριν η κυρία Λουτ επιστρέψει άπραγη στον ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, γίνεται από την απεσταλμένη του που έχει καλέσει στις 6 το απόγευμα σε μια «κοινωνική» συνάντηση τους κυρίους Αναστασιάδη και Ακιντζί.

Η συνάντηση ανακοινώθηκε επίσημα από τον ΟΗΕ:

The United Nations Secretary-General's consultant on #Cyprus, Jane Holl Lute, will host an informal reception for both leaders this evening at 6 p.m. in the United Nations Protected Area.

— UN Cyprus (@UN_CYPRUS) September 6, 2019