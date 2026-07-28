Τρόμος σε λούνα παρκ στις ΗΠΑ: Συγκλονιστικό βίντεο από τη στιγμή που καλώδιο παιχνιδιού σπάει – Δύο τραυματίες

Πανικός επικράτησε σε λούνα παρκ στο Νέο Μεξικό, έπειτα από βλάβη σε παιχνίδι που βρισκόταν σε λειτουργία. Το ένα εκ των δύο καλωδίων του έσπασε με αποτέλεσμα οι δύο έφηβοι που βρίσκονταν στο τρενάκι να τραυματιστούν.

Το περιστατικό συνέβη την Παρασκευή (24.07.2026) στο τρενάκι Southwest Slinger στο λούνα παρκ Western Playland στο Sunland Park του Νέου Μεξικού, στις ΗΠΑ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Sunland Park. Τρομακτικό βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου, δείχνει την στιγμή που το κουβούκλιο του παιχνιδιού είναι στον αέρα και ξαφνικά πέφτει με δύναμη στο έδαφος, καθώς ένα από τα καλώδια που το συγκρατούσαν φαίνεται να σπάει απότομα.

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Πρόκειται για ένα το παιχνίδι Southwest Slinger του πάρκου, ένα αξιοθέατο σε στυλ σφεντόνας που εκτοξεύει τους αναβάτες στον αέρα χρησιμοποιώντας καλώδια υψηλής τάσης. Στα πλάνα που κυκλοφορούν οι δύο αναβάτες να βγαίνουν από το παιχνίδι μετά τη βλάβη. Ένας νεαρός φαίνεται να παρηγορεί το κορίτσι αφού βγήκαν από την καμπίνα του παιχνιδιού.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του λούνα παρκ, το παιχνίδι «εκτοξεύει» τους επισκέπτες στον αέρα «σε λίγα δευτερόλεπτα» και απαιτούνται δύο αναβάτες για να εκτοξευθεί. «Ένας άνδρας και μια γυναίκα, έφηβοι, εξετάστηκαν από το προσωπικό της πυροσβεστικής. Και οι δύο ανέφεραν ελαφρά τραύματα, αλλά αρνήθηκαν τη μεταφορά τους στο νοσοκομείο», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε το Σάββατο 25 Ιουλίου, το Western Playland ανέφερε ότι το πάρκο ενεργοποίησε αμέσως τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης και εκκένωσε με ασφάλεια το παιχνίδι.

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Το πάρκο ανέφερε ότι και οι δύο αναβάτες εξετάστηκαν από τους διασώστες στο σημείο για αναφερόμενους ελαφρούς τραυματισμούς.

Η Western Playland δήλωσε ότι το Southwest Slinger τέθηκε αμέσως εκτός λειτουργίας ως προληπτικό μέτρο και θα παραμείνει κλειστό όσο διεξάγεται έλεγχος με τους συνεργάτες κατασκευής του παιχνιδιού.

«Η αρχική αξιολόγηση δείχνει ότι το παιχνίδι λειτουργούσε εντός των κανονικών παραμέτρων και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή εκείνη την εποχή», ανέφερε η δήλωση. Το πάρκο ανέφερε επίσης ότι όλες οι απαιτούμενες επιθεωρήσεις για το Southwest Slinger είναι ενημερωμένες.

Η αιτία της βλάβης δεν έχει ανακοινωθεί.

Το Western Playland, που βρίσκεται στο Sunland Park, κοντά στα σύνορα Τέξας-Νέου Μεξικού, δήλωσε ότι η ασφάλεια των επισκεπτών και των εργαζομένων παραμένει η ύψιστη προτεραιότητά του. Παρά το περιστατικό του Southwest Slinger, το πάρκο σχεδιάζει να λειτουργήσει κατά το κανονικό ωράριο λειτουργίας του το Σάββατο, σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο εξυπηρέτησης πελατών.