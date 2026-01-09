Κύπρος: Ποιος κρύβεται πίσω από το προφίλ «Emily» που διέρρευσε το βίντεο με τις μίζες στο Προεδρικό

Πολιτική αναταραχή στην Κύπρο έχει προκαλέσει η διαρροή βίντεο στο στο X (πρώην Twitter) με διαλόγους για μίζες στο Προεδρικό.

Από την ώρα διαρροής του περιβόητου βίντεο στο X με τους μαϊμού – επενδυτές και την κρυφή μαγνητοσκόπηση ξεκίνησαν να κυκλοφορούν διάφορα σενάρια για τα κίνητρα της δημοσίευσης. Η κυπριακή κυβέρνηση κάνει λόγο για υβριδικό πόλεμο αλλά τι ισχύει με το προφίλ του λογαριασμού στο X που έκανε τη διαρροή;

Όπως αναφέρει το sigmalive, πρόκειται για προφίλ με το username @EmilyTanalyst ανήκει σε χρήστη που αυτοπροσδιορίζεται ως Emily Thompson, ανεξάρτητη ερευνήτρια και αναλύτρια, με αντικείμενο την αμερικανική εσωτερική και εξωτερική πολιτική. Το βιογραφικό της αναφέρει χαρακτηριστικά: «Είμαι μια ανεξάρτητη ερευνήτρια, αναλύτρια, και λέκτορας, με κύρια εστίαση στις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές των ΗΠΑ».

Παρά τον πολιτικό της προσανατολισμό, ο αριθμός των ακολούθων της παραμένει χαμηλός (χθες 468 followers σήμερα 890), στοιχείο που υποδηλώνει περιορισμένη απήχηση για αναλύτρια που καλύπτει γεωπολιτική θεματολογία. Η μπλε ένδειξη επαλήθευσης (Blue Verified) παραπέμπει σε πληρωμένη συνδρομή του X, χωρίς ωστόσο να πιστοποιεί την αξιοπιστία των αναρτήσεων, αλλά επιβεβαιώνει ότι ο λογαριασμός είναι ενεργός και όχι ανώνυμος-αδήλωτος.

Με βάση το ID του λογαριασμού, το προφίλ δημιουργήθηκε το 2022 με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, όμως η ορατή δραστηριότητα εντείνεται ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες, με συχνές αναρτήσεις, επαναδημοσιεύσεις και σχολιασμό.

Θεματολογία: Από τις ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο

Τους τελευταίους δύο μήνες, η Emily Thompson λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό ως aggregator πολιτικών εξελίξεων, με αναρτήσεις που είναι κυρίως reposts από διεθνείς πηγές — Politico Playbook, Cook Political Report, CSIS, Carnegie, Moscow Times. Τα σχόλια που τις συνοδεύουν είναι λιτά, συχνά μονολεκτικά ή υπαινικτικά: «hmmmm», «well well well», «hmmmmmmmmmmmmmmmm», «exhausting», «saving this for later».

Από τον Δεκέμβριο του 2025, παρατηρείται μια εμφανής μετατόπιση ενδιαφέροντος προς την Κύπρο και την Ανατολική Μεσόγειο. Τα πρωτότυπα ποστ αυξάνονται και η θεματολογία αποκτά κυπριακό επίκεντρο: ΕΕ Προεδρία 2026, επίσκεψη Ζελένσκι, συνομιλίες με τα κατεχόμενα, ενεργειακά συμφέροντα στο κοίτασμα Αφροδίτη, γεωπολιτική με Ρωσία-ΕΕ-Τουρκία.

Ο τόνος των κυπριακών αναρτήσεων είναι πιο επεξηγηματικός και αισιόδοξος, με εκφράσεις όπως «οικοδόμιση με βήματα γεφύρωσης» (bridge-building steps), «σημαντινό μομέντουμ» (cautious momentum) και «this is going to matter more and more».

Το viral ποστ της 8ης Ιανουαρίου 2026

Το προφίλ έγινε ουσιαστικά γνωστό χθες Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, με ανάρτηση που εξελίχθηκε σε viral. Το ποστ περιλαμβάνει βίντεο διάρκειας 8 λεπτών, με δραματική εισαγωγή:

«BREAKING BOMBSHELL VIDEO», και συνοδευτική φράση «δεν μπορώ να περιγράψω τι μόλις έλαβα».

Can’t even describe what I just received!

BREAKING BOMBSHELL VIDEO EXPOSES CYPRUS PRESIDENT’S SHADOW CASH MACHINE!

President Nikos Christodoulides allegedly SMASHED the €1M campaıgn fınance cap vıa a sneaky family network!

Brother-in-law Charalambos Charalambous (Director of… pic.twitter.com/B9YDR1Y3T3 — Emily Thompson (@EmilyTanalyst) January 8, 2026

Το βίντεο συνοδεύεται από voiceover, διαγράμματα, υποτίτλους και πλάνα κρυφής κάμερας, και περιλαμβάνει σοβαρές καταγγελίες εις βάρος του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, με αναφορές σε οικογενειακά πρόσωπα, πρώην υπουργούς και επιχειρηματίες.

Κεντρικός άξονας του περιεχομένου είναι οι ισχυρισμοί περί νεποτισμού, αθέμιτης προεκλογικής χρηματοδότησης και συναλλαγής πολιτικών χάρων έναντι επενδυτικών προνομίων.