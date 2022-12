Να τεθεί εδώ και τώρα ένα τέλος στην παραγωγική ικανότητα της ρωσικής βιομηχανίας παραγωγής πυραύλων ζήτησε ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Ντμίτρο Κουλέμπα, λέγοντας στον Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ζοζέπ Μπορέλ, πως αυτός θα πρέπει να είναι ο στόχος των επόμενων ευρωπαϊκών κυρώσεων.

Ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας, Ντμίτρο Κουλέμπα, κάλεσε σήμερα τους Δυτικούς να επιβάλουν κυρώσεις στη ρωσική βιομηχανία παραγωγής πυραύλων, μετά τα μαζικά πλήγματα που προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στις ενεργειακές υποδομές στην Ουκρανία.

Μετά τις ταπεινωτικές – όπως τις χαρακτηρίζει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων – στρατιωτικές ήττες που υπέστη επί του εδάφους, η Ρωσία ξεκίνησε τον Οκτώβριο να θέτει στο στόχαστρο ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, προκαλώντας σοβαρές διακοπές ρεύματος που επηρεάζουν εκατομμύρια Ουκρανούς κάθε μέρα.

“Ο Ζοζέπ Μπορέλ και εγώ συμφωνούμε: ένας συνολικός πόλεμος (της Ρωσίας) εναντίον της Ουκρανίας σημαίνει συνολική υποστήριξη στην Ουκρανία”, έγραψε στο Twitter ο Κουλέμπα έπειτα από συνάντηση με τον Ευρωπαίο ομόλογό του στη σύνοδο του ΟΑΣΕ (Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη) στο Λοτζ, στην Πολωνία.

“Ευχαρίστησα την ΕΕ για τη συνεχιζόμενη βοήθειά της στον τομέα της άμυνας και υπογράμμισα πως οι επόμενες κυρώσεις της ΕΕ πρέπει να περιλαμβάνουν (…) τη ρωσική βιομηχανία παραγωγής πυραύλων — πρέπει να τεθεί ένα τέλος” στην παραγωγή αυτήν, είπε.

