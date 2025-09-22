Κόσμος

Κυβερνοεπίθεση σε αεροδρόμια στην Ευρώπη: Η ΕΕ επιβεβαιώνει hacking, αλλά αποσύρει κάθε αναφορά σε κακόβουλο λογισμικό

Αν και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας επιβεβαίωσε ότι τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια δέχθηκαν κυβερνοεπίθεση, αφαίρεσε από την ανακοίνωσή της κάθε ρητή αναφορά σε κακόβουλο λογισμικό τύπου ransomware
Επιβάτες στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου
Επιβάτες στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου / REUTERS / Isabel Infantes

Το πρωί της Δευτέρας (22.09.2025), η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας (ENISA) είχε δημοσιεύσει ανακοίνωση στην οποία ανέφερε ότι η κυβερνοεπίθεση που έπληξε μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια οφειλόταν σε κακόβουλο λογισμικό τύπου ransomware. Ωστόσο, αργότερα μέσα στην ημέρα, το πρακτορείο Reuters μετέδωσε διευκρίνιση, επισημαίνοντας ότι η ENISA απέσυρε κάθε αναφορά σε ransomware.

Η Υπηρεσία, πάντως, επιβεβαίωσε εκ νέου ότι τα προβλήματα που παρατηρούνται από την Παρασκευή στα αυτόματα συστήματα καταχώρισης επιβατών των αεροδρομίων προκλήθηκαν από κυβερνοεπίθεση. Παράλληλα, τόνισε ότι οι αρχές επιβολής του νόμου έχουν ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό της προέλευσης και των δραστών.

Η ανακοίνωση εξακολουθεί να αποτελεί την πρώτη επίσημη επιβεβαίωση ότι οι εκτεταμένες δυσλειτουργίες οφείλονταν σε κακόβουλη κυβερνοεπίθεση.

Τη Δευτέρα, οι δυσλειτουργίες συνεχίζονταν στα αεροδρόμια που επηρεάστηκαν. Η Collins Aerospace, η εταιρεία που διαχειρίζεται τα συστήματα αυτόματου check-in που τέθηκαν εκτός λειτουργίας, δήλωσε ότι συνεργάζεται στενά με τα αεροδρόμια που επλήγησαν —ανάμεσά τους οι Βρυξέλλες και το Χίθροου του Λονδίνου, το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Ευρώπης— και ότι βρίσκεται στο τελικό στάδιο αναβάθμισης του λογισμικού ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία.

Στο αεροδρόμιο του Βερολίνου, όπου τη Δευτέρα καταγράφηκε αυξημένη επιβατική κίνηση λόγω του Μαραθωνίου της πόλης, τα συστήματα καταχώρισης δεν είχαν ακόμη αποκατασταθεί, με αποτέλεσμα να σημειώνονται καθυστερήσεις που ξεπερνούσαν τη μία ώρα στις αναχωρήσεις.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Η χήρα του Τσάρλι Κερκ, Έρικα, θυμάται τη στήριξη της Ούσα Βανς μετά την δολοφονία του: «Ακριβώς αυτό που χρειαζόμουν να ακούσω»
Η Έρικα Κερκ εξομολογήθηκε στη σύζυγο του Τζέι Ντι Βανς ότι δεν ήξερε πώς θα καταφέρει να αντέξει την απώλεια του άνδρα της και πατέρα των δύο παιδιών τους
Η χήρα του Τσάρλι Κερκ με την Ούσα Βανς
1
Συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ – Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν: Οι συμφωνίες δισεκατομμυρίων, τα «παγωμένα» F35 και οι αγωνίες της Αθήνας
Όλα τα σενάρια και τα πιθανά deal που θα συζητηθουν στις 25 Σεπτεμβρίου στον Λευκό Οίκο ανάμεσα στον Αμερικανό Πρόεδρο και τον Τούρκο ομόλογό του
Ντόναλντ Τραμπ Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν 30
Ισραήλ: Ο στρατός ενισχύει την ασφάλεια σε όλη τη χώρα για το Εβραϊκό Νέο Έτος – Ξανάνοιξε το πέρασμα με την Ιορδανία
Ο ισραηλινός στρατός έχει αναπτύξει δυνάμεις σε όλα τα μέτωπα, προκειμένου να αποτραπεί οποιαδήποτε επίθεση στη διάρκεια των εορτασμών - Την ίδια στιγμή, το πέρασμα Άλενμπι, που συνδέει τη Δυτική Όχθη με την Ιορδανία, άνοιξε ξανά
Ισραηλινά στρατεύματα
Newsit logo
Newsit logo