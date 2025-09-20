Κόσμος

Κυβερνοεπίθεση σε αεροδρόμια: «Βλέπουν» δάχτυλο Πούτιν πίσω από το χάος – Προς ακύρωση οι μισές πτήσεις της Κυριακής

«Ο Βλαντιμίρ Πούτιν ρίχνει ένα βότσαλο στη γεωπολιτική και στρατιωτική λίμνη του ΝΑΤΟ και παρακολουθεί τους κυματισμούς των αντιδράσεων που θα ακολουθήσουν», λέει πρώην αξιωματικός της MI6
Ταξιδιώτες περιμένουν στην ουρά για να κάνουν check-in στον τερματικό σταθμό 4 του αεροδρομίου Χίθροου μετά την κυβερνοεπίθεση
Ταξιδιώτες περιμένουν στην ουρά για να κάνουν check-in στον τερματικό σταθμό 4 του αεροδρομίου Χίθροου μετά την κυβερνοεπίθεση / REUTERS/ Isabel Infantes

Πρώην αξιωματικός της MI6 (βρετανική στρατιωτική υπηρεσίας πληροφοριών) προειδοποιεί ότι η κυβερνοεπίθεση που παρέλυσε το αεροδρόμιο του Χίθροου και άλλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια έχει «όλα τα χαρακτηριστικά» για να θεωρηθεί ότι σχετίζεται με τη Ρωσία.

Το βράδυ της Παρασκευής (19.09.2025), χάκερ εξαπέλυσαν μια «εξαιρετικά έξυπνη επίθεση» εναντίον της εταιρείας Collins Aerospace, η οποία διαχειρίζεται τα συστήματα check-in και επιβίβασης, προκαλώντας σημαντικές διαταραχές, καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων σε αεροδρόμια  σε ολόκληρη σχεδον την Ευρώπη.

Η εταιρεία «αντιμετωπίζει ένα τεχνικό πρόβλημα που μπορεί να προκαλέσει καθυστερήσεις στους αναχωρούντες επιβάτες» ως αποτέλεσμα της επίθεσης, η οποία παρεμπόδισε τα συστήματα online check-in στα αεροδρόμια Χίθρου, Βερολίνου και Βρυξελλών.

Ο πρώην συνταγματάρχης Philip Ingram, 60 ετών, δήλωσε ότι, αν και είναι πολύ νωρίς για να υποθέσουμε ποιος μπορεί να κρύβεται πίσω από την επίθεση λόγω έλλειψης διαθέσιμων πληροφοριών, αυτή θα μπορούσε να συνδέεται με το Κρεμλίνο.

«Έχει όλα τα χαρακτηριστικά για να είναι κάτι που θα μπορούσε να έχει πίσω του τους Ρώσους», είπε στην daily mail.

«Ο Πούτιν προφανώς δοκιμάζει τις αντιδράσεις των διαφόρων χωρών του ΝΑΤΟ, τόσο τις στρατιωτικές όσο και τις πολιτικές. Το γεγονός ότι ρωσικοί κυβερνο-παράγοντες διερευνούν στοιχεία κρίσιμης εθνικής υποδομής, της οποίας τα αεροδρόμια αποτελούν βασικό μέρος, ταιριάζει απόλυτα με άλλες δραστηριότητες που βρίσκονται σε εξέλιξη».

Και αν το Κρεμλίνο βρίσκεται πίσω από την επίθεση, δεδομένων των άλλων δραστηριοτήτων που έχει πραγματοποιήσει τις τελευταίες εβδομάδες, «αυτό θα υποδηλώνει ότι υπάρχει μια συντονισμένη προσπάθεια από τον Βλαντιμίρ Πούτιν να διερευνήσει το ΝΑΤΟ και τις ευρύτερες ευρωπαϊκές χώρες», πρόσθεσε ο Ίνγκραμ.

«Ο Βλαντιμίρ Πούτιν ρίχνει ένα βότσαλο στη γεωπολιτική και στρατιωτική λίμνη του ΝΑΤΟ και παρακολουθεί τους κυματισμούς των αντιδράσεων που θα ακολουθήσουν», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Προς ακύρωση οι μισές πτήσεις της Κυριακής

Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ανακοίνωσε ότι οι μισές πτήσεις που είναι προγραμματισμένες να αναχωρήσουν αύριο Κυριακή (21.09.2025) θα πρέπει να ακυρωθούν λόγω της συνεχιζόμενης αναστάτωσης μετά την κυβερνοεπίθεση.

«Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ζήτησε από τις αεροπορικές εταιρίες να ακυρώσουν τις μισές πτησεις με προγραμματισμένες αναχωρήσεις την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να αποφευχθούν οι μεγάλες ουρές και οι καθυστερημένες ακυρώσεις», δήλωσε εκπρόσωπος του βελγικού αερολιμένα.

Η εικόνα στο Ελευθέριος Βενιζέλος

Το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος δεν χρησιμοποιεί το λογισμικό που χτυπήθηκε από την κυβερνοεπίθεση. Το εν λόγω λογισμικό χρησιμοποιείται σε άλλες χώρες για τα check in και τις πύλες επιβίβασης.

Ωστόσο, οι αρχές παραμένουν σε εγρήγροση, καθώς πάντα υπάρχει η πιθανότητα ενός ντόμινο και επιρροής στα συστήματα.

