Κυβερνοεπίθεση σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια: Σύλληψη ενός ατόμου στη Βρετανία

Ένας 40χρονος άνδρας συνελήφθη στο Γουέστ Σάσεξ μετά την κυβερνοεπίθεση που πλήττει εδώ και αρκετές ημέρες ευρωπαϊκά αεροδρόμια, μεταξύ αυτών και το Χίθροου
Επιβάτες στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου
Επιβάτες στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου / Φωτογραφία αρχείου / REUTERS / Isabel Infantes

Η Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος (NCA) στη Βρετανία ανακοίνωσε την Τετάρτη (24.09.2025) τη σύλληψη ενός υπόπτου στο Γουέστ Σάσεξ, στο πλαίσιο της έρευνας για την κυβερνοεπίθεση που πλήττει εδώ και σχεδόν μία εβδομάδα μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, όπως το Χίθροου στο Λονδίνο, το Βερολίνο και τις Βρυξέλλες, σύμφωνα με το BBC.

«Αν και αυτή η σύλληψη αποτελεί ένα θετικό βήμα, η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο», δήλωσε ο Πολ Φόστερ, επικεφαλής της εθνικής μονάδας για το κυβερνοέγκλημα. Η κυβερνοεπίθεση στόχευσε το λογισμικό διαχείρισης αποσκευών και check-in των αεροδρομίων, που παρέχει η αμερικανική εταιρεία Collins Aerospace.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, χιλιάδες επιβάτες στα τρία αυτά μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια είδαν τις πτήσεις τους να καθυστερούν ή να ακυρώνονται, προκαλώντας χάος.

Συστήματα υπό ανακατασκευή

Σύμφωνα με το BBC, εσωτερικό σημείωμα που εστάλη στους εργαζομένους του Χίθροου αποκαλύπτει τις συνεχιζόμενες δυσκολίες της Collins Aerospace να επαναφέρει το λογισμικό. Η εταιρεία επιχείρησε επανεκκίνηση τη Δευτέρα, αλλά αναγκάστηκε να ανακατασκευάσει το σύστημα από την αρχή.

Δεν έχει οριστεί χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή στην κανονικότητα, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες έχουν κληθεί να προετοιμαστούν για τουλάχιστον μία ακόμη εβδομάδα χειροκίνητων διαδικασιών.

Στο Χίθροου, επιπλέον προσωπικό έχει αναπτυχθεί στους τερματικούς σταθμούς για να βοηθήσει επιβάτες και υπαλλήλους του check-in, αλλά οι καθυστερήσεις συνεχίζονται.

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας επιβεβαίωσε τη Δευτέρα ότι στην επίθεση χρησιμοποιήθηκε κακόβουλο λογισμικό για λύτρα (ransomware), αυξάνοντας την ανησυχία για την ανθεκτικότητα των ευρωπαϊκών αεροπορικών υποδομών.

