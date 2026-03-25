LaGuardia: Τα τελευταία δραματικά λεπτά στο πιλοτήριο και η νέα θεωρία που αλλάζει τα πάντα για την τραγωδία

Το ηχητικό από τον καταγραφέα στο πιλοτήριο της πτήσης 8646 της Air Canada αποκαλύπτει τα τελευταία δραματικά λεπτά πριν από τη σύγκρουση του αεροσκάφους με πυροσβεστικό στο αεροδρόμιο LaGuardia της Νέας Υόρκης, φέρνοντας στο φως μια αλληλουχία κρίσιμων λαθών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, ένας ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας έδωσε άδεια στο αεροσκάφος από το Μόντρεαλ να προσγειωθεί στον Διάδρομο 4 του αεροδρομίου της Νέας Υόρκης, ενώ σχεδόν ταυτόχρονα άλλος ελεγκτής επέτρεψε σε πυροσβεστικό όχημα να κινηθεί στον ίδιο διάδρομο.

Η αρχική σύγχυση σημειώθηκε περίπου στις 23:40 το βράδυ της Κυριακής (22.03.2026). Λίγα λεπτά αργότερα, η κατάσταση εξελίχθηκε ραγδαία, με το σύστημα ασφαλείας να αποτυγχάνει επίσης να ενεργοποιήσει προειδοποιήσεις.

Στον πύργο ελέγχου βρίσκονταν δύο ελεγκτές – ένας τοπικός και ένας επικεφαλής – ενώ ένας από αυτούς εκτελούσε ταυτόχρονα και καθήκοντα ελεγκτή εδάφους, γεγονός που ενδέχεται να συνέβαλε στη σύγχυση.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι η προσέγγιση της πτήσης εξελισσόταν κανονικά. Οι πιλότοι ζήτησαν και έλαβαν άδεια προσγείωσης, κατέβασαν το σύστημα προσγείωσης και ολοκλήρωσαν τους απαραίτητους ελέγχους.

Την ίδια στιγμή, οι πυροσβέστες που κατευθύνονταν προς άλλο αεροσκάφος λόγω αναφοράς για «ύποπτη οσμή» επιχείρησαν να επικοινωνήσουν με τον πύργο. Ωστόσο, η μετάδοσή τους επικαλύφθηκε από άλλη επικοινωνία, με αποτέλεσμα κρίσιμες πληροφορίες να μην ακουστούν.

Καθώς το αεροσκάφος κατέβαινε σταθερά, ο πιλότος ενημέρωσε ότι βρίσκονταν σε ύψος 500 ποδιών. Μόλις 14 δευτερόλεπτα αργότερα, ο ελεγκτής ζήτησε να μάθει ποιο όχημα ήθελε να διασχίσει τον διάδρομο και στη συνέχεια έδωσε άδεια στο πυροσβεστικό όχημα να περάσει.

Εννέα δευτερόλεπτα πριν από τη σύγκρουση, ο ελεγκτής φαίνεται να αντιλαμβάνεται το λάθος και δίνει εντολή στο όχημα να σταματήσει. Ήταν όμως ήδη αργά.

Το αεροσκάφος άγγιξε τον διάδρομο και μέσα σε δευτερόλεπτα συγκρούστηκε με το πυροσβεστικό όχημα, ενώ οι ελεγκτές ακούγονται να φωνάζουν να σταματήσει.

Η σύγκρουση στοίχισε τη ζωή στους δύο πιλότους και προκάλεσε τον τραυματισμό δεκάδων επιβατών.

«Σπάνια ένα τέτοιο δυστύχημα οφείλεται σε ένα μόνο λάθος», δήλωσε η πρόεδρος της NTSB, Τζένιφερ Χόμεντι. «Όταν κάτι πάει στραβά, σημαίνει ότι απέτυχαν πολλά επίπεδα ασφάλειας».

Η νέα θεωρία που αλλάζει τα δεδομένα

Την ίδια στιγμή και καθώς η έρευνα προχωρά, μια νέα θεωρία έρχεται να ανατρέψει τα μέχρι τώρα δεδομένα και ενδεχομένως να μειώσει την ευθύνη του ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας.

Οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο το πυροσβεστικό όχημα να μην διέθετε λειτουργικό αναμεταδότη (transponder), κάτι που θα σήμαινε ότι τα συστήματα του πύργου δεν μπορούσαν να εντοπίσουν με ακρίβεια τη θέση του.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι το σύστημα ASDE-X – που έχει σχεδιαστεί για να παρακολουθεί κάθε κίνηση αεροσκαφών και οχημάτων στο έδαφος – δεν ενεργοποίησε καμία προειδοποίηση πριν από τη σύγκρουση.

Το αεροδρόμιο LaGuardia συγκαταλέγεται στα μεγάλα αεροδρόμια των ΗΠΑ που διαθέτουν τέτοια προηγμένα συστήματα, τα οποία θεωρούνται βασικά για την αποτροπή ατυχημάτων.

Η πιθανή αποτυχία τόσο του αναμεταδότη όσο και του συστήματος ασφαλείας ενισχύει την εκτίμηση ότι η τραγωδία δεν οφείλεται σε ένα μεμονωμένο λάθος, αλλά σε αλυσιδωτές αστοχίες.

Στο μικροσκόπιο βρίσκεται επίσης η νυχτερινή βάρδια, καθώς οι ελεγκτές εργάζονταν σε ωράριο που συνδέεται συχνά με κόπωση, ενώ ένας από αυτούς συνέχισε να εργάζεται ακόμη και μετά τη σύγκρουση – κάτι που εγείρει σοβαρά ερωτήματα.

Την ίδια ώρα, οι εικόνες στο αεροδρόμιο παραμένουν σοκαριστικές. Τα συντρίμμια δεν έχουν ακόμη απομακρυνθεί, με επιβάτες να περνούν δίπλα τους κατά την απογείωση και την προσγείωση.

«Ήταν το πρώτο πράγμα που είδα μόλις προσγειώθηκα», ανέφερε επιβάτης. «Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι ήταν ακόμα εκεί».

Οι αρχές έχουν ξεκαθαρίσει ότι το σημείο θα παραμείνει ως έχει μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας, η οποία αναμένεται να ρίξει φως σε όλα τα κρίσιμα ερωτήματα γύρω από την τραγωδία.