Νέα Υόρκη: Σύγκρουση αεροπλάνου με πυροσβεστικό στο αεροδρόμιο LaGuardia – Νεκροί ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης του σκάφους

Οι πρώτες εικόνες από το σημείο δείχνουν ότι το πιλοτήριο του αεροσκάφους να έχει διαλυθεί - Το περιστατικό σημειώθηκε αμέσως μετά την προσγείωση του αεροσκάφους στο αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης
Μεγάλες οι ζημιές στο αεροπλάνο REUTERS/Bing Guan

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν στο αεροδρόμιο LaGuardia της Νέας Υόρκης όταν ένα αεροπλάνο της Air Canada συγκρούστηκε με ένα πυροσβεστικό όχημα. Νεκροί είναι ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης του σκάφους, ενώ υπάρχουν αναφορές για τραυματίες. 

Από την σύγκρουση του αεροπλάνου με το πυροσβεστικό όχημα στο αεροδρόμιο LaGuardia της Νέας Υόρκης, έχασαν τη ζωή τους ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης του επιβατικού της Air Canada Express που συγκρούσθηκε με όχημα εδάφους κατά την προσγείωσή του αργά χθες (22.03.2026), Κυριακή μετέδωσε το NBC News.  Δύο αστυνομικοί νοσηλεύονται με κατάγματα, αλλά βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση.

Το περιστατικό σημειώθηκε αμέσως μετά την προσγείωση του αεροσκάφους στο αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης. Η σύγκρουση έγινε καθώς το αεροσκάφος, που εκτελούσε πτήση της περιφερειακής εταιρείας Jazz Airlines, κατευθυνόταν προς την πύλη, ενώ έντονα καιρικά φαινόμενα έπλητταν την περιοχή.

Οι πρώτες εικόνες από το σημείο δείχνουν ότι το πιλοτήριο του αεροσκάφους να έχει στην κυριολεξία διαλυθεί και να έχει ανασηκωθεί από το έδαφος.

 

Πηγές ανέφεραν ότι το αεροπλάνο μετέφερε μια ομάδα Ορθόδοξων Εβραίων από την περιοχή της Νέας Υόρκης.

 

Ηχητικό από τον πύργο ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας (ATC) κυκλοφόρησε στα social media με τους αξιωματούχους να φωνάζουν πανικόβλητοι: «Σταματήστε, σταματήστε, σταματήστε!».

 

Το αεροπλάνο που ενεπλάκη στο επεισόδιο διαχειριζόταν η εταιρεία Jazz, που ανήκει στην Chorus Aviation και είναι περιφερειακός εταίρος της Air Canada. Τα αεροπλάνα CRJ-900 της Jazz μπορούν να μεταφέρουν μέχρι 76 επιβάτες, σύμφωνα με τον ιστότοπο της Air Canada. Το NBC News μετέδωσε ότι στο αεροπλάνο επέβαιναν 76 επιβάτες και τετραμελές πλήρωμα.

H Air Canada, η Chorus Aviation, το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας των Μεταφορών και η FAA δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα να σχολιάσουν.

Σύμφωνα με το σύστημα έκτακτης προειδοποίησης της Νέας Υόρκης, στο αεροδρόμιο LaGuardia αναμένονται ακυρώσεις πτήσεων, καθώς και καθυστερήσεις στην κυκλοφορία στην περιοχή.

