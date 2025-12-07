Λάντο Νόρις: Το «τρυφερό» φιλί στην καλλονή σύντροφό του μόλις κατέκτησε την κορυφή

Ο Λάντο Νόρις, στέφτηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του Παγκόσμιος πρωταθλητής στη Formula 1, ρίχνοντας από τον θρόνο του τον Ολλανδό πιλότο Μαξ Φερστάπεν.

Ο Μαξ Φερστάπεν, μπορεί να πήρε τη νίκη στο grand prix, όμως ο Βρετανός Λάντο Νόρις, χρίστηκε πρωταθλητής με τη συγκίνησή του να είναι έκδηλη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όταν ο οδηγός της McLaren αντιλήφθηκε το κατόρθωμά του, ξέσπασε σε κλάματα και στο team radio, αλλά και στις μετέπειτα δηλώσεις του και μόλις βγήκε από το μονοθέσιο, έτρεξε προς την οικογένειά του, την οποία αγκάλιασε θερμά και έκλαψε μαζί τους.

Από το πλευρό του δεν θα μπορούσε να λείπει η αγαπημένη του, την οποία αγκάλιασε και φίλησε επίσης.

Η ξανθιά καλλονή ονομάζεται Μαργκαρίτα Κορσέιρο και είναι ηθοποιός. Είναι 22 ετών με καταγωγή από την Πορτογαλία και έχει δυο εκατομμύρια ακόλουθους στο Instagram και 800 χιλιάδες στο TikTok.

Έχει εμφανιστεί σε πορτογαλικά show όπως το «Dancing with the Stars» και έχει πάρει μέρος σε καμπάνιες της «Intimisimi» και της «Alo Yoga». Από την αρχή της σεζόν, υπήρχαν φήμες πως ήταν ζευγάρι με τον Λάντο, ωστόσο κανείς τους δεν το είχε επιβεβαιώσει.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Margarida Corceiro (@magui_corceiro)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Margarida Corceiro (@magui_corceiro)

Αν και δεν σίγουρο με ακρίβεια πώς συναντήθηκαν για πρώτη φορά ο Λάντο και η Μαργκαρίτα, το ζευγάρι εθεάθη μαζί για πρώτη φορά τον Μάιο του 2023 να οδηγεί γύρω από το Μονακό με ένα κλασικό Fiat Jolly του 1972.

Αυτή η εμφάνιση και η παρουσία της Μαργκαρίτα σε διάφορους αγώνες του Λάντο μέσα στον επόμενο χρόνο- πυροδότησαν φήμες ότι ήταν ζευγάρι, αν και η σχέση τους δεν είχε επιβεβαιωθεί επίσημα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Margarida Corceiro (@magui_corceiro)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Margarida Corceiro (@magui_corceiro)

Σύμφωνα με άτομο από το περιβάλλον τους, το ζευγάρι χώρισε τον Αύγουστο του 2024 ώστε ο Λάντο να μπορέσει να «επικεντρωθεί στο άθλημά του».

Τον Μάιο του 2025, όμως, το ζευγάρι τα ξανάβρεξε επίσημα, με την Μαργκαρίτανα εντοπίζεται στο Γκραν Πρι του Μονακό να πανηγυρίζει τη νίκη του αγαπημένου της δίπλα στη μητέρα του. Η νίκη αυτή ήταν η δεύτερη του Λάντο για τη σεζόν, με τον οδηγό της McLaren να πραγματοποιεί ένα άψογο διπλό πιτ στοπ για να ξεπεράσει τον Σαρλ Λεκλέρκ, αναφέρει η The Sun.