Λας Βέγκας: Τουρίστρια παράτησε το σκυλί της στο αεροδρόμιο και συνελήφθη – «Ήταν αποδεκτό να το αφήσω πίσω»

Η γυναίκα στο βίντεο φαίνεται να έδεσε το λουρί του σκύλου στο γκισέ της JetBlue και κατευθύνθηκε στην πύλη αναχώρησης
Χωρίς κανένα έλεος φαίνεται ότι λειτούργησε μία τουρίστρια στο Λας Βέγκας, η οποία συνελήφθη αφού κατηγορείται ότι εγκατέλειψε το ηλικίας 2 ετών σκυλί της σε γκισέ του αεροδρομίου Harry Reid International Airport.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Λας Βέγκας η γυναίκα εγκατέλειψε το σκυλί της στο αεροδρόμιο αφού της είπαν ότι δεν μπορούσε να το πάρει μαζί της στην πτήση χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ στις 2 Φεβρουαρίου με κάμερα ασφαλείας να την καταγράφει να εγκαταλείπει το σκυλί αφού της είπαν ότι δεν μπορούσε να επιβιβαστεί στο αεροπλάνο με το κουτάβι καθώς δεν είχε μαζί της τα απαραίτητα έγγραφα. Όπως φαίνεται στα πλάνα η γυναίκα έδεσε το λουρί του σκύλου στο γκισέ της JetBlue και κατευθύνθηκε στην πύλη αναχώρησης.

Όταν οι αστυνομικοί αντιμετώπισαν τη γυναίκα εκείνη αντέδρασε με επιθετικό τρόπο λέγοντας «θα πετάξω τις αποσκευές μου γιατί είμαι εξαντλημένη». «Όχι, αυτό που θα κάνουμε είναι να σας συνοδεύσουμε πίσω στο σημείο όπου βρίσκεται ο σκύλος σας και να σας δώσουμε πρόστιμο, επειδή αφήσατε τον σκύλο σας στο γκισέ», την ενημέρωσε ένας από τους αστυνομικούς.

«Προσπαθούσα να κάνω νέα κράτηση για την πτήση μου», επέμεινε η γυναίκα. «Και ήρθες μέχρι εδώ; Για να κάνεις νέα κράτηση για την πτήση σου; Και άφησες το σκυλί σου εκεί;», τη ρώτησε ο αστυνομικός. «Ναι. Αυτό μου είπαν στο γκισέ», ισχυρίστηκε με τον αστυνομικό να επιμένει: «Να έρθετε εδώ χωρίς το σκυλί σας;!».

Η ίδια, μάλιστα, υποστήριξε ότι «ήταν αποδεκτό να αφήσει το ζώο πίσω», επειδή η συσκευή εντοπισμού του θα βοηθούσε να διασφαλιστεί ότι θα της επιστραφεί.

Η γυναίκα, η ταυτότητα της οποίας δεν αποκαλύφθηκε, συνελήφθη και κατηγορήθηκε για εγκατάλειψη ζώου και αντίσταση κατά της αρχής, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης ενώ ο σκύλος παραδόθηκε σε καταφύγιο ζώων με τη γυναίκα να μην κάνει καμία προσπάθεια να τον πάρει πίσω.

