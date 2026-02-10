Κόσμος

Λαβρόφ για Ουκρανία: «Μένει ακόμα πολύς δρόμος»

«Μένει ακόμα πολύς δρόμος», δήλωσε ο Λαβρόφ και συμπλήρωσε πως ο Τραμπ έβαλε την Ουκρανία και την Ευρώπη στη θέση τους
Σεργκέι Λαβρόφ
Ο Σεργκέι Λαβρόφ / Φωτογραφία Alexander Zemlianichenko / Pool via REUTERS

Ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ της Ρωσίας δήλωσε ότι δεν υπάρχει λόγος ενθουσιασμού όσον αφορά την πίεση που ασκεί ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στην Ευρώπη και την Ουκρανία, καθώς μένει ακόμα πολύς δρόμος στις συνομιλίες για την ειρήνη στην Ουκρανία, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

 Οι Ηνωμένες Πολιτείες μεσολάβησαν για τη διεξαγωγή συνομιλιών ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία πάνω σε διάφορες εκδοχές ενός σχεδίου για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία παρά τις επανειλημμένες υποσχέσεις του Ντόναλντ Τραμπ περί του αντιθέτου.

«Μένει ακόμα πολύς δρόμος», δήλωσε ο Λαβρόφ και συμπλήρωσε πως ο Τραμπ έβαλε την Ουκρανία και την Ευρώπη στη θέση τους, αλλά η κίνηση αυτή δεν είναι λόγος να ενστερνιστεί κανείς μια «ενθουσιώδη αντίληψη» για την κατάσταση.

Ο ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάντρ Γκρούσκο δήλωσε πως οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να αποκλείει το ενδεχόμενο να ενταχθεί η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ, καθώς επίσης και την ανάπτυξη ξένων στρατευμάτων στην Ουκρανία, σύμφωνα με την εφημερίδα Ιζβέστια.

Κόσμος
