Λαβρόφ για Ουκρανία: «Συζητήσεις για θέματα ασφαλείας χωρίς την Ρωσία είναι μια ουτοπία»

Μετά από όλες τις συνομιλίες για τον πόλεμο της Ρωσίας με τη Ουκρανία που έχουν γίνει τις τελευταίες μέρες, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε και αυτός με την σειρά του σήμερα, Τετάρτη (20/8/2025), ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να συζητήσει τις πολιτικές πτυχές μιας συμφωνίας με την Ουκρανία.

Η Ρωσία είναι έτοιμη να κάνει συνομιλίες ενώ σε όποιο σχήμα κι αν γίνουν οι διαπραγματεύσεις, είναι ανοιχτή να στείλει αντιπροσωπεία υψηλότερου επιπέδου, πρόσθεσε ο Σεργκέι Λαβρόφ. Ο επικεφαλής της Ρωσικής διπλωματίας, επανέλαβε την θέση της Μόσχας, ότι οποιαδήποτε συνάντηση των ηγετών της Ρωσίας και της Ουκρανίας θα πρέπει να είναι η αποκορύφωση αυτών των διαπραγματεύσεων και θα πρέπει να προετοιμαστούν προσεκτικά.

O ίδιος είπε επίσης ότι οι προσπάθειες να επιλυθούν θέματα ασφαλείας που έχουν σχέση με την Ουκρανία χωρίς την συμμετοχή της Μόσχας είναι ένας «δρόμος προς το πουθενά».

«Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε το γεγονός ότι τώρα προτάθηκε να επιλυθούν ζητήματα ασφαλείας, συλλογικής ασφάλειας, χωρίς την Ρωσική Ομοσπονδία. Αυτό δεν θα λειτουργήσει», δήλωσε ο Λαβρόφ.

«Είμαι βέβαιος ότι η Δύση και πάνω από όλα οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιλαμβάνονται πολύ καλά ότι το να συζητούνται σοβαρά θέματα ασφαλείας χωρίς την Ρωσική Ομοσπονδία είναι μια ουτοπία, είναι ένας δρόμος προς το πουθενά».

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών έκανε τις δηλώσεις αυτές δύο μέρες μετά τη συνάντηση που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με τον Ουκρανό πρόεδρο και του Ευρωπαίους ηγέτες στην οποία συζητήθηκαν οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία που θα συμβάλουν στον τερματισμό του πολέμου.