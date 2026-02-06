Λαβρόφ: Η Ουκρανία βρίσκεται πίσω από την απόπειρα δολοφονίας του αντιστράτηγου Αλεξέγεφ στη Μόσχα

Συναγερμός σήμανε σήμερα (06.02.2026) το πρωί στην Μόσχα, όταν ένας γνωστός και αρκετά υψηλόβαθμος αξιωματικός του ρωσικού στρατού δέχθηκε πολλούς πυροβολισμούς, με τον Σεργκέι Λαβρόφ να εκμεταλλεύεται την συγκυρία για να επιτεθεί εκ νέου στην Ουκρανία και στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Σεργκέι Λαβρόφ κατηγόρησε την Ουκρανία ότι βρίσκεται πίσω από την απόπειρα δολοφονίας, στη Μόσχα, ενός κορυφαίου ρώσου στρατιωτικού, του αντιστράτηγου Βλαντίμιρ Αλεξέγεφ, η οποία σχεδιάσθηκε, όπως υποστήριξε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, ως σαμποτάζ στις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Ο αντιστράτηγος Αλεξέγεφ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αφού έγινε στόχος πυρών στη Μόσχα, στην τελευταία σε μια σειρά επιθέσεων εναντίον κορυφαίων στρατιωτικών αξιωματούχων.

«Αυτή η πράξη τρομοκρατίας επιβεβαιώνει άλλη μια φορά τον προσανατολισμό του καθεστώτος (του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ) Ζελένσκι σε διαρκείς προκλήσεις, με στόχο να κάνει να ναυαγήσει η διαδικασία της διαπραγμάτευσης», δήλωσε ο Σεργκέι Λαβρόφ μιλώντας στη ρωσική τηλεόραση.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σχόλιο από την Ουκρανία για την απόπειρα. Ο Λαβρόφ δεν ανέφερε στοιχεία που να στηρίζουν την κατηγορία του ότι το Κίεβο βρισκόταν πίσω από την επίθεση.