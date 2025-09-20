Le Monde: Γιατί η Ρωσία κλιμακώνει τις προκλήσεις και «τεστάρει» την αντοχή του ΝΑΤΟ

Την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, τρία μαχητικά MIG-31 από την Ρωσία εισήλθαν για περίπου δώδεκα λεπτά στον εναέριο χώρο της Εσθονίας, άρα και του ΝΑΤΟ, χωρίς σχέδιο πτήσης και χωρίς επικοινωνία με τον πύργο ελέγχου. Ιταλικά μαχητικά F-35, ανεπτυγμένα στο πλαίσιο της αποστολής αεροπορικής αστυνόμευσης της Συμμαχίας στην περιοχή, απογειώθηκαν για αναχαίτιση.

Αμέσως, η Εσθονία κατήγγειλε την παραβίαση αυτή ως «άνευ προηγουμένου ωμότητα», ενώ το ΝΑΤΟ έκανε λόγο για «νέο παράδειγμα επικίνδυνης ρωσικής συμπεριφοράς». Το επεισόδιο αυτό σημειώθηκε μόλις δέκα ημέρες μετά την εισβολή περίπου είκοσι drones στον εναέριο χώρο της Πολωνίας.

Στην ανάλυσή της, η Le Monde σημειώνει ότι αυτά τα περιστατικά αποκαλύπτουν τόσο την ευαλωτότητα της αντιαεροπορικής άμυνας της Συμμαχίας όσο και τη βούληση της Μόσχας να διατηρεί μια συνεχή πίεση πολύ πέρα από το ουκρανικό μέτωπο.

Το Ταλίν στην πρώτη γραμμή

Ο υπουργός Εξωτερικών της Εσθονίας, Μάργκους Τσαχκνά, υπενθύμισε ότι η Ρωσία είχε ήδη παραβιάσει τον εναέριο χώρο της χώρας τέσσερις φορές μέσα στο 2025. Η Εσθονία, που δεν διαθέτει δικά της μαχητικά αεροσκάφη, εξαρτάται πλήρως από τους συμμάχους του ΝΑΤΟ για την προστασία του εναέριου χώρου της.

Μια κατάσταση που ενισχύει την ανησυχία των χωρών της Βαλτικής απέναντι στη «διαρκώς αυξανόμενη επιθετικότητα της Μόσχας».

Πλαίσιο στρατιωτικών ασκήσεων

Οι εντάσεις αυτές συμπίπτουν με σημαντικές στρατιωτικές ασκήσεις. Η Ρωσία ολοκλήρωσε πρόσφατα τη Zapad-2025 στη Λευκορωσία, με περίπου 15.000 στρατιώτες – πολύ λιγότερους από τους 200.000 της άσκησης του 2021 – αλλά με προσομοιώσεις χρήσης τακτικών πυρηνικών όπλων. Ακόμη πιο συμβολική ήταν η παρουσία Ινδών στρατιωτών, μαζί με ιρανικά, μαλινικά και μπουρκινάμπε αγήματα, δείχνοντας τον ρόλο της Μόσχας σε ένα «αντίπαλο μοντέλο» του δυτικού κόσμου.

Σε απάντηση, το ΝΑΤΟ προετοιμάζει τη δική του ναυτική άσκηση, Neptune Strike, που είναι προγραμματισμένη από τις 22 έως τις 26 Σεπτεμβρίου, με τη συμμετοχή του αμερικανικού αεροπλανοφόρου USS Gerald-Ford, γερμανικών, σουηδικών και φινλανδικών πλοίων, καθώς και μιας γαλλικής φρεγάτας.

Κλιμάκωση που ανησυχεί την Ανατολή

Για το Ταλίν όπως και για τη Βαρσοβία, αυτές οι παραβιάσεις είναι αφορμή να προειδοποιήσουν τους συμμάχους τους και να ζητήσουν έκτακτη συνεδρίαση της Συμμαχίας, βάσει του άρθρου 4. Σύμφωνα με τη Le Monde, ο στόχος της Ρωσίας παραμένει σαφής : να διατηρεί την πίεση και να υπενθυμίζει ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία εξελίσσεται πλέον σε ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον όλο και πιο ασταθές.