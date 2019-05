LEGO: “Braille Bricks” για τα παιδάκια με προβλήματα όρασης! Video

Τα κυβάκια, τα οποία είναι πλήρως συμβατά με την ευρύτερη συλλογή της LEGO, φέρουν επίσης τους αριθμούς, τα γράμματα και τα σύμβολα που ξέρουμε όσοι δεν έχουμε πρόβλημα όρασης, έτσι ώστε να ενθαρρύνονται δάσκαλοι, μαθητές και μέλη της οικογένειας να παίζουν μαζί με τα μικρά που δεν βλέπουν.

Η καινούργια σειρά αποτελείται από, συνολικά, 250 κυβάκια, τα οποία καλύπτουν όλο το αλφάβητο, τους αριθμούς από το 0 ως το 9, καθώς και μια σειρά από μαθηματικά σύμβολα.

The Eagle has landed! Creator Expert Lunar Lander is available on June 1. pic.twitter.com/k4pXEURFmg

