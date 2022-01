Ο ισχυρός σεισμός των 6,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (01.10.2020), στα νησιά Τόνγκα στον Ειρηνικό Ωκεανό, έχει προκαλέσει παγκόσμιο ενδιαφέρον για την μετέπειτα δραστηριότητα του υποθαλάσσιου ηφαιστείου.

Η ηφαιστειακή δραστηριότητα του υποθαλάσσιου ηφαιστείου στην Τόνγκα θα είναι σε εξέλιξη το επόμενο χρονικό διάστημα, ενώ υπάρχει το ενδεχόμενο κατάρρευσης του θόλου του ηφαιστείου, σύμφωνα με τον καθηγητή Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών Ευθύμη Λέκκα. Μάλιστα, μια τέτοια κατάρρευση θα μπορούσε να προκαλέσει τσουνάμι μεγαλύτερης κλίμακας, το οποίο θα επεκταθεί σε όλη την έκταση του Ειρηνικού Ωκεανού, τονίζει ο καθηγητής.

Ο καθηγητής Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών Ευθύμης Λέκκας, με βάση τις επιτόπιες έρευνες που διεξήγαγε ο ίδιος στο ηφαίστειο Krakatau, το οποίο ανήκει σε ίδιο γεωτεκτονικό πλαίσιο, το Δεκέμβριο του 2018, τονίζει τη δυσκολία πρόβλεψης της εξέλιξης τέτοιων φαινομένων, καθώς δεν είναι άμεσα ορατές οι παραμορφώσεις, δεν είναι εφικτή η παρακολούθηση των αερίων που εκλύονται από το ηφαίστειο και είναι αδύνατη η εγκατάσταση εκτεταμένου δικτύου σεισμογράφων.

‘

Υπενθυμίζεται ότι μετά την έκρηξη του υποθαλάασιου ηφαιστείου βγήκαν προειδοποιήσεις για τσουνάμι για αρκετά νησιωτικά κράτη του Νότιου Ειρηνικού Ωκεανού, ενώ στα social media αναρτήθηκαν εικόνες από τα κύματα που χτυπούν τα σπίτια των κατοίκων.

Κύματα τσουνάμι παρατηρήθηκαν στις πρωτεύουσες της Τόνγκα και της Αμερικανικής Σαμόα, σύμφωνα με το αμερικανικό κέντρο προειδοποίησης για τσουνάμι.

View from NZ High Commission in #Tonga where people ran for shelter (it’s on a hill). Waves submerged the main road & Patangata, the poorest community on the island, totally flooded… most are struggling families from outer islands. Where will the go? #tongatsunami #TongaVolcano pic.twitter.com/9zZRW4d3UB