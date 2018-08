Λευκός Οίκος: Ανοιχτό το ενδεχόμενο για δεύτερη συνάντηση Τραμπ – Κιμ Γιονγκ Ουν

«Προς το παρόν δεν έχει «κλειδώσει» ή οριστικοποιηθεί μια δεύτερη συνάντηση» είπε η εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου, Σάρα Σάντερς.

Σε ένα tweet προς τον Κιμ με αφορμή τον επαναπατρισμό των λειψάνων των στρατιωτών που πολέμησαν κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Κορέα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε σήμερα το πρωί:

«Επίσης, ευχαριστώ για το ωραίο σου γράμμα, ανυπομονώ να σε ξαναδώ σύντομα!», μια φράση, την οποία πολλοί ερμήνευσαν ως μήνυμα για μια δεύτερη συνάντηση, που -μάλιστα- έχει ήδη οριστεί.

Thank you to Chairman Kim Jong Un for keeping your word & starting the process of sending home the remains of our great and beloved missing fallen! I am not at all surprised that you took this kind action. Also, thank you for your nice letter – l look forward to seeing you soon!

