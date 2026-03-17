Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Λευκός Οίκος κατά Τζο Κεντ: Προσβλητικό και γελοίο ότι ο Τραμπ πιέστηκε από το Ισραήλ για το Ιράν

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο ο πρόεδρος «ποτέ δεν θα αποφάσιζε να αναπτύξει στρατιωτικά μέσα εναντίον ενός ξένου αντιπάλου χωρίς βάση»
Καρολάιν Λεβίτ
Καρολάιν Λεβίτ

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λεβίτ, επιτέθηκε στον επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας των ΗΠΑ Τζο Κεντ που παραιτήθηκε με βαρύς χαρακτηρισμούς κατά του Ντόναλντ Τραμπ για τον πόλεμο στο Ιράν.

Η Καρολάι Λεβίτ απάντησε στα όσα υποστηρίζει στην επιστολή παραίτησης ο Τζο Κεντ, αναφορικά με τον Ντόναλν Τραμπ και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, χαρακτηρίζοντας πολλούς από αυτούς «ψευδείς» και επικεντρώθηκε ιδιαίτερα στον ισχυρισμό ότι «το Ιράν δεν αποτελούσε άμεση απειλή για τη χώρα μας».

Σύμφωνα με τη δήλωση, ο Τραμπ είχε «ισχυρές και πειστικές αποδείξεις ότι το Ιράν επρόκειτο να επιτεθεί πρώτα στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Αυτές οι αποδείξεις συγκεντρώθηκαν από πολλαπλές πηγές και παράγοντες, τονίζοντας ότι ο πρόεδρος «ποτέ δεν θα αποφάσιζε να αναπτύξει στρατιωτικά μέσα εναντίον ενός ξένου αντιπάλου χωρίς βάση».

Η ανακοίνωση υπογραμμίζει ότι το Ιράν αποτελεί τον «πρωταρχικό κρατικό χορηγό της τρομοκρατίας» και χαρακτηρίζει το καθεστώς «κακόβουλο», επισημαίνοντας ότι σκόπευε να χρησιμοποιήσει τις βραχυμεταφορικές πυραυλικές του δυνατότητες σε συνδυασμό με τις ναυτικές του δυνάμεις για να αποκτήσει στρατηγικό πλεονέκτημα και τελικά πυρηνικά όπλα.

Ο Τραμπ, μέσω των κορυφαίων διαπραγματευτών του, έδωσε στο Ιράν κάθε ευκαιρία να εγκαταλείψει τις πυρηνικές του φιλοδοξίες σε αντάλλαγμα για άρση κυρώσεων, πυρηνικά καύσιμα και πιθανές οικονομικές συνεργασίες, αλλά η Τεχεράνη αρνήθηκε.

Ως εκ τούτου, ο Τραμπ κατέληξε ότι μια κοινή στρατιωτική επιχείρηση με το Ισραήλ θα μείωνε τον κίνδυνο για αμερικανικές ζωές και θα αντιμετώπιζε την άμεση απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, οδηγώντας στην επιτυχή εκτέλεση της Επιχείρησης Epic Fury.

Η ανακοίνωση καταλήγει τονίζοντας ότι η τελική απόφαση για το τι συνιστά απειλή ανήκει στον Πρόεδρο, ο οποίος έχει συνταγματική εξουσία να την λαμβάνει, και απορρίπτει ως «προσβλητικό και γελοίο» τον ισχυρισμό ότι η απόφαση βασίστηκε σε επιρροές τρίτων ή ξένων χωρών.

Ο Τραμπ, σύμφωνα με την εκπρόσωπο, έχει δεκαετίες τώρα συνεπή στάση ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και ενεργεί πάντοτε προς το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
111
98
85
64
45
Newsit logo
Newsit logo