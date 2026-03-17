Τραμπ: Το ΝΑΤΟ κάνει ένα πολύ ανόητο λάθος με τα Στενά του Ορμούζ – Η ΕΕ περίμενα να στείλει ναρκαλιευτικά – Ομοβροντία πυραύλων σε Βηρυτό και Τεχεράνη

Τραμπ: Δεν είμαστε έτοιμοι να φύγουμε από το Ιράν, αλλά θα το κάνουμε σύντομα

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι ακόμα έτοιμες να αποχωρήσουν από το Ιράν, αλλά θα το κάνουν «στον κοντινό μέλλον».

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το εάν υπάρχει σχέδιο «μετά την ημέρα» για το Ιράν, ο πρόεδρος ανέφερε ότι αν οι δυνάμεις των ΗΠΑ αποχωρούσαν άμεσα, «θα χρειάζονταν 10 χρόνια για να ανασυνταχθούν». Πρόσθεσε: «Δεν είμαστε έτοιμοι να φύγουμε ακόμη, αλλά θα φύγουμε σύντομα, σχεδόν πολύ σύντομα».

Αυτά τα σχόλια προσθέτουν σύγχυση σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των ΗΠΑ για τον πόλεμο, καθώς ο Τραμπ είχε δηλώσει στην αρχή του μήνα ότι η σύγκρουση θα διαρκούσε «τέσσερις έως πέντε εβδομάδες». Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, σημείωσε ότι ο Τραμπ έχει «πλήρη ελευθερία να μιλά για το πόσο μπορεί ή δεν μπορεί να διαρκέσει – τέσσερις εβδομάδες, δύο εβδομάδες, έξι εβδομάδες».

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, πρόσθεσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση, που τώρα βρίσκεται στην τρίτη εβδομάδα, θα μπορούσε να διαρκέσει έως τέσσερις έως έξι εβδομάδες.