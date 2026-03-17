Τραμπ: Το ΝΑΤΟ κάνει ένα πολύ ανόητο λάθος με τα Στενά του Ορμούζ – Η ΕΕ περίμενα να στείλει ναρκαλιευτικά – Ομοβροντία πυραύλων σε Βηρυτό και Τεχεράνη

Η Τεχεράνη υπόσχεται εκδίκηση για τον θάνατο ακόμη ενός ηγέτη της και ετοιμάζει νέες επιθέσεις στο Ισραήλ - Η Γαλλία αρνείται να στείλει στρατό στο Ορμούζ αν δεν σταματήσουν οι εχθροπραξίες - Ο Μακρόν δεν θα είναι για πολύ στο αξίωμά του, λέει ο Τραμπ
Συνεχίζεται το σφυροκόπημα στη Μέση Ανατολή με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ να πανηγυρίζουν για την εξόντωση του Αλί Λαριτζανί, του νο2 στην ηγεσία του Ιράν, ενώ αμείωτοι είναι οι βομβαρδισμοί σε Βηρυτό και Τεχεράνη. Η Τεχεράνη υπόσχεται εκδίκηση για τον θάνατο ακόμη ενός ηγέτη της και ετοιμάζει νέες επιθέσεις στο Ισραήλ. Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει πως δεν θέλει πλέον καμία βοήθεια από τις χώρες του ΝΑΤΟ για να ελέγξει τα Στενά του Ορμούζ, ενώ πονοκέφαλο του έχουν προκαλέσει οι δηλώσεις του επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας των ΗΠΑ, Τζο Κεντ, ο οποίος δήλωσε πως οι ΗΠΑ μπήκαν στον πόλεμο μετά από πιέσεις του Ισραήλ. Δείτε όλα όσα συνέβησαν τις τελευταίες ώρες στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

18:38 | 17.03.2026
ΗΑΕ: Μπορούμε να παίξουμε ρόλο, στη διασφάλιση της της προστασία στα Στενά του Ορμούζ

Ωστόσο ξεκαθάρισε πως θα πρέπει να υπάρχει βοήθεια και από άλλες χώρες

18:37 | 17.03.2026
Νέα επίθεση με ρουκέτες στην αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη

Στη Βαγδάτη σημειώθηκε νέα επίθεση με ρουκέτες Katyusha κατά της αμερικανικής πρεσβείας, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί το σύστημα αεράμυνας για την προστασία της εγκατάστασης.

18:32 | 17.03.2026
Τραμπ: Όλα ήταν καλύτερα με τη Βρετανία, μέχρι που ήρθε ο Στάρμερ

Ο Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για τη σχέση του με τον Σερ Κιρ Στάρμερ, επανέλαβε την κριτική του προς τον Βρετανό πρωθυπουργό.

Ο Τραμπ τόνισε ότι οι ΗΠΑ διατηρούν «μια εξαιρετική μακροχρόνια σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο», η οποία «θα έπρεπε να είναι η καλύτερη», και πρόσθεσε ότι «ήταν πάντα η καλύτερη μέχρι που εμφανίστηκε ο Κιρ».

«Μου αρέσει, είναι καλός άνθρωπος… πολύ καλός άνθρωπος με όμορφη οικογένεια, όλα τέλεια», είπε, προσθέτοντας ότι είχε ζητήσει να σταλούν «μερικά ναρκαλιευτικά αντί για αεροπλανοφόρα», αλλά ακόμη και αυτά τα αεροπλανοφόρα, σύμφωνα με τον Τραμπ, θα τα έστελνε μόνο «αφού είχαμε ουσιαστικά κερδίσει».

18:32 | 17.03.2026
Τραμπ: Θα περίμενα η Ευρώπη να στείλει ναρκαλιευτικά

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «θα περίμενε η Ευρώπη να είχε ανακοινώσει ότι θα στείλει ναρκαλιευτικά» για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ.

Παράλληλα, τόνισε ότι η σχέση των ΗΠΑ με το Ηνωμένο Βασίλειο «ήταν πάντα η καλύτερη πριν από τον Στάρμερ». Αναφερόμενος στο Ιράν, πρόσθεσε ότι «δεν γνωρίζουμε καν αν υπάρχουν νάρκες εκεί».

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τραμπ καταφέρθηκε και κατά των ανεμογεννητριών, χαρακτηρίζοντάς τες αντιπεριβαλλοντικές και επικίνδυνες για τα πτηνά, και συμπλήρωσε ότι θα προσπαθήσει να αποτρέψει την κατασκευή ανεμογεννητριών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

18:23 | 17.03.2026
Ομέρ Τσελίκ
Νέα πρόκληση από την Άγκυρα: «Λάθος η στρατικοποίηση των νησιών και η συνεργασία Ελληνοκυπρίων με το Ισραήλ», λέει ο Τσελίκ
Ο Ομέρ Τσελίκ, δήλωσε πως η Άγκυρα έχει καλέσει τις χώρες της ΕΕ να μην στέλνουν πλοία στην Κύπρο
18:22 | 17.03.2026
Τραμπ: Σύντομα τα πλοία θα περνούν το Ορμούζ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα τα πλοία θα μπορούν ξανά να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, υπονοώντας ότι η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί σύντομα.

18:21 | 17.03.2026
Τραμπ: Δεν είμαστε έτοιμοι να φύγουμε από το Ιράν, αλλά θα το κάνουμε σύντομα

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι ακόμα έτοιμες να αποχωρήσουν από το Ιράν, αλλά θα το κάνουν «στον κοντινό μέλλον».

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το εάν υπάρχει σχέδιο «μετά την ημέρα» για το Ιράν, ο πρόεδρος ανέφερε ότι αν οι δυνάμεις των ΗΠΑ αποχωρούσαν άμεσα, «θα χρειάζονταν 10 χρόνια για να ανασυνταχθούν». Πρόσθεσε: «Δεν είμαστε έτοιμοι να φύγουμε ακόμη, αλλά θα φύγουμε σύντομα, σχεδόν πολύ σύντομα».

Αυτά τα σχόλια προσθέτουν σύγχυση σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των ΗΠΑ για τον πόλεμο, καθώς ο Τραμπ είχε δηλώσει στην αρχή του μήνα ότι η σύγκρουση θα διαρκούσε «τέσσερις έως πέντε εβδομάδες». Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, σημείωσε ότι ο Τραμπ έχει «πλήρη ελευθερία να μιλά για το πόσο μπορεί ή δεν μπορεί να διαρκέσει – τέσσερις εβδομάδες, δύο εβδομάδες, έξι εβδομάδες».

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, πρόσθεσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση, που τώρα βρίσκεται στην τρίτη εβδομάδα, θα μπορούσε να διαρκέσει έως τέσσερις έως έξι εβδομάδες.

18:21 | 17.03.2026
Η στιγμή που ισραηλινό πυροβολικό χτυπάει θέσεις της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο
Λίβανος: Τους 921 έφτασαν οι νεκροί από τα πλήγματα του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ
Την ίδια στιγμή έγινε γνωστό ότι τρεις Λιβανέζοι στρατιώτες σκοτώθηκαν και δύο ακόμα τραυματίστηκαν από νέες ισραηλινές επιδρομές
18:20 | 17.03.2026
Τραμπ: Σε πέντε εβδομάδες το ταξίδι στην Κίνα, αναβλήθηκε λόγο του πολέμου

«Φαίνεται ότι θα πραγματοποιηθεί σε περίπου πέντε εβδομάδες. Συνεργαζόμαστε με την Κίνα. Ήταν εντάξει με αυτό»

18:19 | 17.03.2026
Τραμπ: Είμαι απογοητευμένος από τον Στάρμερ, δεν είναι ο Τσόρτσιλ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε απογοητευμένος από τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, επαναλαμβάνοντας ότι «δυστυχώς, ο Κιρ δεν είναι Ουίνστον Τσόρτσιλ».

Ο Ιρλανδός πρωθυπουργός, Μιχόλ Μάρτιν, που βρισκόταν δίπλα του, παρενέβη για να τονίσει ότι «ο Κιρ Στάρμερ έχει κάνει πολλά για τη βελτίωση των βρετανο-ιρλανδικών σχέσεων» και ζήτησε να καταγραφεί αυτό το γεγονός.

18:13 | 17.03.2026
Τραμπ για Μακρόν: Δεν θα είναι για πολύ στο αξίωμα του προέδρου

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Εμανουέλ Μακρόν, σύμφωνα με τις οποίες η Γαλλία δεν θα συμμετάσχει σε αποστολή στα Στενά του Ορμούζ όσο συνεχίζονται οι εχθροπραξίες, ο Τραμπ είπε ότι  «σύντομα δεν θα βρίσκεται πλέον στο αξίωμα».

18:12 | 17.03.2026
Λευκός Οίκος: Προβοκατόρικο και γελοίο ότι ο Τραμπ πιέστηκε από το Ισραήλ για τον πόλεμο στο Ιράν

Η εκπρόσωπος Τύπου του Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε τις «πολλές ψευδείς ισχυρισμούς» που περιλαμβάνονται στη δήλωση παραίτησης του υψηλόβαθμου αξιωματούχου κατά της τρομοκρατίας.

Στη μακροσκελή δήλωσή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Καρολάιν Λίβιτ τόνισε ότι ο Τραμπ είχε «ισχυρές και πειστικές αποδείξεις ότι το Ιράν επρόκειτο να επιτεθεί πρώτα στις Ηνωμένες Πολιτείες». Πρόσθεσε ότι αυτές οι αποδείξεις προέρχονταν από πολλαπλές πηγές και παράγοντες και ότι ο πρόεδρος «ποτέ δεν θα αποφάσιζε να αναπτύξει στρατιωτικά μέσα απέναντι σε ξένο αντίπαλο χωρίς βάση».

Επιπλέον, χαρακτήρισε «προσβλητικό και γελοίο» τον ισχυρισμό ότι ο Τραμπ ενήργησε κατά του Ιράν υπό πίεση από το Ισραήλ. Παρά ταύτα, αξιωματούχοι της διοίκησης Τραμπ είχαν ενημερώσει ιδιωτικά προσωπικό του Κογκρέσου ότι οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες δεν υπέδειξαν καμία προετοιμασία προληπτικής επίθεσης από το Ιράν.

18:11 | 17.03.2026
Τραμπ για Κεντ: Ευτυχώς που παραιτήθηκε

Ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε την παραίτηση ενός υψηλόβαθμου αξιωματούχου κατά της τρομοκρατίας, χαρακτηρίζοντάς την «καλό πράγμα».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι, αν και θεωρούσε τον Τζο Κεντ «καλό άνθρωπο», τον χαρακτήρισε «αδύναμο σε θέματα ασφάλειας». «Όταν διάβασα τη δήλωσή του συνειδητοποίησα ότι είναι καλό που αποχώρησε, γιατί είπε ότι το Ιράν δεν αποτελεί απειλή», τόνισε.

«Το Ιράν ήταν απειλή, κάθε χώρα καταλάβαινε πόσο μεγάλη απειλή ήταν, το ερώτημα είναι αν ήθελαν να κάνουν κάτι γι’ αυτό», πρόσθεσε. Ο Τραμπ επανέλαβε ότι όταν κάποιος που «εργάζεται μαζί μας» δεν θεωρεί το Ιράν απειλή, «δεν θέλουμε αυτούς τους ανθρώπους». «Δεν είναι έξυπνοι, δεν είναι ικανοί· το Ιράν ήταν τεράστια απειλή», κατέληξε.

18:09 | 17.03.2026
Τραμπ για Λαριτζανί: Σκοτώθηκε ο κορυφαίος τους

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «ο κορυφαίος τους άνθρωπος σκοτώθηκε χθες». Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι ήταν υπεύθυνος για τη δολοφονία διαδηλωτών

18:07 | 17.03.2026
Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι 41.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Ιράν

Αφού προηγουμένως είχε δηλώσει ότι 32.000 διαδηλωτές σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων σε όλο το Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε τώρα ότι ο αριθμός φτάνει έως και τους 41.000 ανθρώπους.

«Αυτό είναι πολύ σκληρό», είπε.

«Όλοι συμφωνούν μαζί μας, αλλά δεν θέλουν να βοηθήσουν», πρόσθεσε αναφερόμενος στο ΝΑΤΟ.

18:06 | 17.03.2026
Λίβανος: Ο απολογισμός από τα ισραηλινά πλήγματα έφθασε τους 912 νεκρούς

Τα ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο σκότωσαν 912 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων 111 παιδιά, αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και στη Χεζμπολάχ στις 2 Μαρτίου, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Το υπουργείο ανέφερε εξάλλου ότι 67 γυναίκες και 38 υγειονομικοί περιλαμβάνονται μεταξύ των νεκρών. Ο προηγούμενος απολογισμός που είχαν ανακοινώσει χθες οι αρχές ανερχόταν σε 886 θανάτους.

Στο μεταξύ, δύο ισραηλινά πλήγματα σκότωσαν σήμερα τρεις Λιβανέζους στρατιώτες και τραυμάτισαν δύο άλλους στον νότιο Λίβανο, ανακοίνωσε ο στρατός.

Σύμφωνα με τον στρατό, δύο στρατιώτες σκοτώθηκαν "από εχθρικό ισραηλινό πλήγμα ενώ κυκλοφορούσαν με μοτοσικλέτα" σε έναν δρόμο στη Ναμπατίγια στον νότο.

Σε ανακοίνωση που είχε δημοσιοποιηθεί νωρίτερα, ο στρατός είχε πει πως "έπειτα από εχθρική ισραηλινή επιδρομή" στην περιοχή της Ναμπατίγια, πέντε στρατιώτες τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ο ένας υπέκυψε στα τραύματά του στη συνέχεια.

Οι πέντε στρατιώτες κυκλοφορούσαν με αυτοκίνητο και μοτοσικλέτα όταν στοχοποιήθηκαν.

18:04 | 17.03.2026
H ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ

Ο Τραμπ μιλά ζωντανά από τον Λευκό Οίκο, όπου εκφράζει εκ νέου τη δυσαρέσκειά του προς το ΝΑΤΟ.

«Δεν θέλουν να μας βοηθήσουν, κάτι που είναι απίστευτο, απίστευτο», είπε αναφερόμενος στο αίτημα να σταλούν στρατεύματα στα Στενά του Ορμούζ.

Ο πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι «δεν χρειαζόμαστε καμία βοήθεια».

«Το ΝΑΤΟ κάνει ένα πολύ μεγάλο λάθος», πρόσθεσε.

18:02 | 17.03.2026
Τραμπ: Το ΝΑΤΟ κάνει ένα ανόητο λάθος

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «πολύ ανόητο λάθος» τη στάση του ΝΑΤΟ σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν, απαντώντας σε ερωτήσεις κατά τη διάρκεια συνάντησης στην Οβάλ Γραφείο.

Όπως είπε στους δημοσιογράφους, «δεν χρειαζόμαστε καμία βοήθεια» και πρόσθεσε: «Πιστεύω ότι το ΝΑΤΟ κάνει ένα πολύ ανόητο λάθος. Πάντα αναρωτιόμουν αν το ΝΑΤΟ θα σταθεί ποτέ στο πλευρό μας, και αυτή είναι μια μεγάλη δοκιμασία, γιατί δεν χρειαζόμαστε αυτούς. Έπρεπε να είχαν σταθεί στο πλευρό μας».

18:02 | 17.03.2026
18:02 | 17.03.2026
18:02 | 17.03.2026
18:02 | 17.03.2026
Κόσμος
