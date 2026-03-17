Τζο Κεντ: Ο άνθρωπος που τα βρόντηξε στον Τραμπ από επικεφαλής Αντιτρομοκρατίας

Από τους πρώτους τριγμούς δοκιμάζεται η κυβέρνηση Τραμπ με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν – που εισήλθε στην τρίτη βδομάδα του – καθώς ο επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας των ΗΠΑ Τζο Κεντ παραιτήθηκε με μία σκληρή επιστολή στον Τραμπ, καλώντας μάλιστα να «αλλάξει πορεία».

Σε επιστολή – παραίτηση που ανάρτησε στο X, ο διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας, Τζο Κεντ, ανέφερε ότι το Ιράν δεν αποτελούσε «άμεση απειλή» για τις ΗΠΑ και υποστήριξε ότι η κυβέρνηση Τραμπ «ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο υπό την πίεση του Ισραήλ» και του ισχυρού αμερικανικού λόμπι που το υποστηρίζει. Ο ίδιος μάλιστα δημοσίευσε την σχετική επιστολή στα social media, με την οποία εξηγεί τους λόγους παραίτησής του.

After much reflection, I have decided to resign from my position as Director of the National Counterterrorism Center, effective today.



I cannot in good conscience support the ongoing war in Iran. Iran posed no imminent threat to our nation, and it is clear that we started this… pic.twitter.com/prtu86DpEr — Joe Kent (@joekent16jan19) March 17, 2026

Ο 45χρονος Κεντ είναι βετεράνος των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων και της CIA. Η σύζυγός του, Σάνον Κεντ, τεχνικός κρυπτολογίας του Πολεμικού Ναυτικού, σκοτώθηκε σε βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας στη Συρία το 2019.

Ποιος είναι ο Τζο Κεντ

Ο Τζο Κεντ είναι βετεράνος του αμερικανικού στρατού, πολιτικός και μέχρι πρόσφατα διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας των ΗΠΑ. Στη θέση αυτή είχε την ευθύνη ενός οργανισμού που ασχολείται με την ανάλυση και τον εντοπισμό τρομοκρατικών απειλών.

Η τοποθέτησή του εγκρίθηκε τον περασμένο Ιούλιο με ψήφους 52-44, ωστόσο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τους Δημοκρατικούς, λόγω προηγούμενων διασυνδέσεών του με πρόσωπα και ομάδες της ακροδεξιάς, καθώς και με θεωρίες συνωμοσίας. Κατά την προεκλογική του εκστρατεία για το Κογκρέσο το 2022, είχε πληρώσει για συμβουλευτικές υπηρεσίες τον Γκρέιαμ Γιόργκενσεν, μέλος της ακροδεξιάς οργάνωσης Proud Boys, ενώ συνεργάστηκε και με τον Τζόι Γκίμπσον, ιδρυτή της εθνικιστικής χριστιανικής ομάδας Patriot Prayer.

Κατά τη διάρκεια της ακρόασής του στη Γερουσία, αρνήθηκε να αποστασιοποιηθεί από τη θεωρία ότι ομοσπονδιακοί πράκτορες υποκίνησαν την επίθεση στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021, καθώς και από τους αβάσιμους ισχυρισμούς ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε κερδίσει τις εκλογές του 2020 έναντι του Τζο Μπάιντεν.

Πριν ενταχθεί στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, ο Κεντ είχε θέσει δύο φορές υποψηφιότητα για το Κογκρέσο στην πολιτεία της Ουάσινγκτον, χωρίς επιτυχία. Υπηρέτησε επίσης στον στρατό ως μέλος των Ειδικών Δυνάμεων (Green Berets), συμμετέχοντας σε 11 αποστολές, ενώ στη συνέχεια εργάστηκε και για τη CIA.

Η σύζυγός του σκοτώθηκε το 2019 σε βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας στη Συρία. Το ζευγάρι έχει αποκτήσει δύο γιους.

Η παραίτησή του είναι ένα μεγάλο χαστούκι για τον Τραμπ. Είναι ουσιαστικά ο πρώτος υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος που αμφισβητεί δημόσια τη βάση του πολέμου στο Ιράν παραιτείται και ανοίγει μέτωπο με το ίδιο το αφήγημα της Ουάσιγκτον.

Νωρίτερα, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ο ισχυρότερος ίσως άνθρωπος στο Ιράν, Αλί Λαριτζανί είναι νεκρός. Νεκρός σύμφωνα με τους Ισραηλινούς είναι και ο επικεφαλής της διαβόητης δύναμης Μπασίτζ.